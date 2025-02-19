Mobilität

Mercedes plant doch einen Elektro-Kombi

Mercedes Benz Concept Cla Class Mercedes Benz Concept Cla Class
Mercedes-Benz Concept CLA Class – Exterieur Mercedes-Benz Concept CLA Class –…

Mercedes wird uns bald den elektrischen CLA präsentieren, eines der vielleicht wichtigsten Modelle für die Zukunft der Marke. Und hier gibt es die volle Palette, inklusive AMG … und Kombi. Oder wie es Mercedes lieber nennt: Shooting Brake.

Die normale Limousine des CLA startet noch in diesem Jahr, der Shooting Brake soll aber erst 2026 folgen. Technisch dürfte es aber mehr oder weniger das gleiche Auto sein, nur eben ein bisschen teurer (und vielleicht mit weniger Versionen).

Es tut sich also etwas im Kombi-Elektro-Markt, sei es bei VW, bei BMW oder bei Mercedes im kommenden Jahr. Das überraschende ist, dass Mercedes eigentlich keinen elektrischen Kombi bringen wollte, das war jedenfalls 2022 die Aussage.

  1. René H. 🔆
    sagt am

    Das ist nichts Neues! Es ist schon seit Längerem bekannt, dass auf Basis der MMA die Modelle CLA, CLA Shooting Brake, GLA und GLB kommen werden.

    1. Gast 🎖
      sagt am zu René H. ⇡

      Ich sehe das auch noch nicht als reumütige Rückkehr zum T-Modell, aber man wird ja noch träumen dürfen…

      Mein letzter war ein S212 und sowas in elektrisch wäre mein Traumwagen.

  2. Sam 🏅
    sagt am

    „Oder wie es Mercedes lieber nennt: Shooting Brake“

    Naja der Shooting Brake von Mercedes ist auch kein so richtiger Kombi. Durch das schnell abflachende Dach hat man deutlich weniger Platz als bei einem normalen Kombi. Und damit meine ich nicht die alten Volvos, die das mit dem Platz auf die Spitze gerieben haben.

  3. Philipp 🔆
    sagt am

    Wer braucht schon Kombis wenn man Lichter aus Sternen haben kann!
    So ein Kombi ist auch nicht High End luxury genug für mich.
    Da Kauf ich mir lieber zwei Mercedes und lass meinen Diener mit dem zweiten Mercedes und dem Gepäck drin hinterher fahren.

