Mercedes plant doch einen Elektro-Kombi

Mercedes wird uns bald den elektrischen CLA präsentieren, eines der vielleicht wichtigsten Modelle für die Zukunft der Marke. Und hier gibt es die volle Palette, inklusive AMG … und Kombi. Oder wie es Mercedes lieber nennt: Shooting Brake.

Die normale Limousine des CLA startet noch in diesem Jahr, der Shooting Brake soll aber erst 2026 folgen. Technisch dürfte es aber mehr oder weniger das gleiche Auto sein, nur eben ein bisschen teurer (und vielleicht mit weniger Versionen).

Es tut sich also etwas im Kombi-Elektro-Markt, sei es bei VW, bei BMW oder bei Mercedes im kommenden Jahr. Das überraschende ist, dass Mercedes eigentlich keinen elektrischen Kombi bringen wollte, das war jedenfalls 2022 die Aussage.