KiKA erreicht neun von zehn Kindern

Der Kinderkanal KiKA, eine Kooperation von ZDF und ARD, erreicht über verschiedene Ausspielwege 90 Prozent der Kinder in Deutschland.

Trotz der wachsenden Konkurrenz behauptet KiKA seine führende Position in einem zunehmend fragmentierten Markt. Mit einem Marktanteil von 13,0 Prozent im linearen TV ist KiKA im Jahr 2024 erneut der Marktführer bei den Drei- bis 13-Jährigen.

Die Mediathek-App „KiKA-Player“ wurde seit ihrer Überarbeitung im April 2024 mehr als 3,4 Millionen Mal heruntergeladen, während die Vorschul-App „KiKANINCHEN“ 1,8 Millionen Downloads verzeichnete. Die „KiKA Quiz App“ wurde knapp 150.000 Mal heruntergeladen. Zusätzlich entwickelt KiKA kontinuierlich neue Angebote auf relevanten Drittplattformen.

Neue Projekte für den KiKA

Vor dem Fernsehrat in Mainz präsentierte ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler zwei neue Projekte. Gemeinsam mit der „ZDFheute“-Redaktion entwickelt die Redaktion der Kindernachrichtensendung „logo!“ Unterrichtseinheiten zum Thema Fake News für die Klassenstufen 5 bis 10. Ab September 2024 wird das Diskussionsformat „logo! no.front“ starten, das Kinder und Jugendliche zu einem Austausch über ihre Lebenswelt anregt und zur Stärkung der Debattenkultur in Schulen beitragen soll.

Zudem stellt KiKA in diesem Jahr die Demokratie in den Fokus, mit speziellen Sendungen wie „Wie geht Demokratie?“ und „Löwenzahn“, die das Thema aufgreifen und im Kontext des 75-jährigen Jubiläums der deutschen Verfassung beleuchten. „logo!“ berichtet außerdem verstärkt über die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg.

