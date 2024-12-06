Kleinanzeigen übernimmt wieder die Versandkosten

Noch bis 24. Dezember 2024 bietet Kleinanzeigen (ehemals Ebay Kleinanzeigen) für die ersten 60.000 Käufe, die über die Bezahlfunktion von Kleinanzeigen mit dem Aktionscode „ADVENT“ getätigt werden, einen kostenlosen Versand an. Dies gilt jedoch nur für Nutzer, die die Bezahlfunktion für Kleinanzeigen zum ersten Mal nutzen.

Dabei übernimmt also Kleinanzeigen die Versandkosten von DHL oder Hermes in vollem Umfang. Genutzt werden muss dafür die Funktion „Direkt kaufen“ oder „Angebot machen“. Das Angebot gilt für alle bei Kleinanzeigen angebotenen Paketvarianten, jedoch nur für die Kategorien, in denen die Bezahlfunktion verfügbar ist.

Die Bezahlung muss im Aktionszeitraum abgeschlossen werden. Der Aktionscode „ADVENT“ ist nicht übertragbar und wird weder bar ausbezahlt noch gutgeschrieben. Zudem gilt zu bedenken, dass er nur einmal pro User bzw. Account eingelöst werden kann.

Alle Details zur Aktion findet ihr online auf einer Sonderseite.