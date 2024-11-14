Kleinanzeigen verschenkt Hermes-Versandkosten

Noch bis 24. November 2024 bietet Kleinanzeigen (ehemals Ebay Kleinanzeigen) für die ersten 85.000 Käufe, die über die Bezahlfunktion von Kleinanzeigen mit dem Aktionscode „GREENSUNDAY“ getätigt werden, einen kostenlosen Versand per Hermes an.

Dabei übernimmt also Kleinanzeigen die Versandkosten von Hermes in vollem Umfang. Genutzt werden muss dafür die Funktion „Direkt kaufen“ oder „Angebot machen“. Das Angebot gilt für alle bei Kleinanzeigen angebotenen Paketvarianten von Hermes, jedoch nur für die Kategorien, in denen die Bezahlfunktion verfügbar ist.

Die Bezahlung muss im Aktionszeitraum abgeschlossen werden. Der Aktionscode „GREENSUNDAY“ ist nicht übertragbar und wird weder bar ausbezahlt noch gutgeschrieben. Zudem gilt zu bedenken, dass er nur einmal pro User bzw. Account eingelöst werden kann.

Alle Details zur Aktion findet ihr online auf einer Sonderseite.