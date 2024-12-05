Fintech

Kundenservice digital: Postbank startet regionale Beratungscenter

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Postbank Zentrale

Die Postbank eröffnet wie bereits angedeutet bundesweit elf regionale Beratungscenter, um den veränderten Kundenbedürfnissen nach mehr Flexibilität und digitalen Lösungen gerecht zu werden.

Das erste Center wurde heute in Essen „offiziell“ eröffnet, gefolgt von Mannheim, beide Standorte sind allerdings bereits seit Mitte November in Betrieb. Noch im Dezember soll Hannover als weiterer Standort an den Start gehen. Die Resonanz der Kunden auf das neue Angebot ist laut Postbank bisher positiv.

In den regionalen Beratungscentern bietet die Postbank ihr gesamtes Produktportfolio an, darunter Geldanlage, Vorsorge und Privatkredite. Die Beratung erfolgt ausschließlich über digitale Kanäle wie Video, Telefon, Screensharing und zukünftig auch Chat. Damit ergänzt die Postbank die klassische Beratung in den Filialen.

Die neuen Beratungscenter basieren auf einem Modell, das sich seit 2016 bei der Deutschen Bank bewährt hat. Bis Ende 2025 sollen insgesamt elf Standorte eröffnet werden, darunter Hamburg, Berlin, München und Bonn. Damit schafft die Postbank auch moderne Arbeitsplätze mit flexiblen Arbeitszeitmodellen und Home-Office-Möglichkeiten für ihre Mitarbeiter.

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. faceofingo 🌀
    sagt am

    Ich bin jetzt etwas irritiert! Ist es ein „regionales Beratungscenter“, wo man als Kunde hingehen kann, oder ist es „nur“ Platz, wo Mitarbeiter in einem „Call-Center“ sitzen und wenn ja, wie kann man Kontakt zu diesen aufnehmen, einfach bei der Postbank anrufen?

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Kundenservice digital: Postbank startet regionale Beratungscenter
Weitere Neuigkeiten
Skoda Kodiaq Elektro 2026 Teaser Front
Skoda plant neues Elektro-Flaggschiff für 2026
in Mobilität
Elio Pixar Film
ELIO: Neuer Pixar-Film hat ein Datum bei Disney+
in News
BMW vs. Mercedes vs. Audi: Das große Elektro-Battle der Premiummarken
in Mobilität
So sieht das neue Samsung Galaxy S26 Pro aus
in Smartphones
Nintendo Direct für den 12. September bestätigt
in Gaming
Mercedes: Chef-Designer kritisiert Optik von Audi
in Mobilität
Spotify Logo Header 2024
Überraschung! Spotify Lossless ist endlich da
in Dienste
Das teuerste Apple iPhone aller Zeiten ist da
in Smartphones
Gericht Recht Urteil Richter
Regierung plant Online-Verfahren für Zivilgerichte
in News
Crash Tarife
crash startet mit Vodafone 5G Allnet-Flat mit 20 GB
in Tarife