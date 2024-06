Laden von Elektrofahrzeugen: MAINGAU Autostrom wird erneut teurer

MAINGAU Energie dreht schon wieder an der Preisschraube des Autostrom-Tarifs. Das dürfte Elektroautofahrern nicht gefallen.

MAINGAU Autostrom ist ein Stromtarif speziell für Elektrofahrzeuge. Angeboten wird der Tarif von MAINGAU Energie, einem Energieversorgungsunternehmen mit Sitz in Obertshausen, Deutschland. Kunden erhalten im Tarif Zugang zu etwa 600.000 Ladepunkten in Europa. Nun informiert MAINGAU Energie seine Kunden über die nächste Preiserhöhung im Autostrom-Tarif. Zuletzt hatte man im Jahr 2020 und 2023 die Preise erhöht.

Ab 10. Juli 2024 wird es erneut teurer. Der Preis pro kWh steigt für AC-Ladungen von 0,54 Euro auf 0,59 Euro und für DC-Ladungen von 0,64 Euro auf 0,69 Euro. Zudem wird die Zeitspanne, nach der ein Standzuschlag erhoben wird, von 240 Minuten auf 180 Minuten verkürzt.

MAINGAU Vorteilswelt behält die Preise bei

Für alle Kunden der MAINGAU Vorteilswelt bleiben die AC- und DC-Tarife in Deutschland und dem europäischen Ausland pro Kilowattstunde unverändert. Bei den DC-Ladepunkten von Aral pulse, Allego, Mer, EnBW, EWE Go sowie E.ON gelten jedoch gesonderte Tarife. Pro Kilowattstunde fallen hier 79 Cent an. Betreiber IONITY, der bisher ebenfalls in dieser Preiskategorie lag, fällt zum 10. Juli aus der Liste heraus.

Wer einen aktiven Gas-, Strom-, Internet- oder Mobilfunkvertrag bei dem Unternehmen hat und die zugehörige Kundennummer in der Lade-App hinterlegt, profitiert bei MAINGAU Autostrom unverändert vom Vorteilspreis von 49 Cent pro Kilowattstunde für AC bzw. 59 Cent für DC.

-->