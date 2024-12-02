News

LEGO Botanik-Kollektion wird Anfang 2025 um neue Sets erweitert

Erst im Sommer hatte der dänische Klemmbaustein-Hersteller LEGO seine Themenreihe rund um die Welt der Pflanzen – kurz Botanic Collection – um zwei neue Sets erweitert. Da die Themenreihe bei den Käufern offensichtlich (sehr) gut ankommt, sind nun für Anfang 2025 weitere Sets geplant.

Die Sets Pretty Pink Flower Bouquet, Mini-Orchidee, Glücksbambus und Blumenarrangement werden demnach ab dem 1. Januar bzw. Februar 2025 im LEGO Online-Shop und in den LEGO-Stores erhältlich sein.

LEGO Pflanzen benötigen kein Wasser

Der LEGO Botanicals Pretty Pink Flower Bouquet (10342) ist wieder ein Arrangement aus verschiedenen Blumen, darunter Gänseblümchen, Kornblumen, Rosen und Cymbidium-Orchideen, und kann mit anderen LEGO Blumensträußen, die bereits auf dem Markt sind, kombiniert werden. Das Set kostet 59,99 Euro und besteht aus 749 Steinen.

Lego Botanicals 10342 Bild

Die LEGO Botanicals Mini Orchidee (10343) und der LEGO Botanicals Glücksbambus (10344) sind eher klein, kommen aber mit Topf und Ständer – ebenso wie die LEGO Icons Chrysantheme (10368) sowie die LEGO Icons Pflaumenblüte (10369). Preislich werden beide Sets mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 29,99 Euro angeboten.

Lego Botanicals 10343 Bild

Lego Botanicals 10344 Bild

Das teuerste Set mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 109,99 Euro ist das LEGO Botanicals Blumenarrangement (10345). Es besteht aus 1.161 Steinen und ist damit das teuerste und zugleich größte Set, das das Unternehmen bisher in der Themenwelt vorgestellt hat.

Baufans können sich auf Blumen wie Kamelien, Pfingstrosen, Hortensien und Ranunkeln freuen, auch wenn das Set meiner Meinung nach schon sehr teuer ist.

Lego Botanicals 10345 Bild


