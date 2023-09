LEGO: Der neue Katalog für Weihnachten ist da

Wenn man an Klemmbausteine denkt, kommt einem unweigerlich der dänische Hersteller LEGO in den Sinn. Die Marke ist aus dem Markt nicht mehr wegzudenken und gehört zu den drei umsatzstärksten Spielzeugherstellern der Welt.

In den letzten Jahren hat sich der Markt für Klemmbausteine aber stark verändert und das Unternehmen muss sich mit vielen anderen Wettbewerbern wie COBI, CaDA, Mould King, Wange und dem deutschen Hersteller BlueBrixx auseinandersetzen.

LEGO: Viele neue Sets für das nächste Halbjahr

Die Bedeutung des Marketings für die Verbreitung der Produkte unter den Verbrauchern wird daher für das Unternehmen immer größer: Im Rahmen der Vorbereitung auf das (wichtige) Weihnachtsgeschäft hat LEGO jetzt offiziell den neuen Katalog für das kommende Halbjahr vorgestellt.

Aufmerksame Beobachter der Szene müssen sich nicht auf Überraschungen gefasst machen – alle Klemmbausätze sind bereits seit einigen Wochen offiziell bekannt. Der LEGO Katalog ist ab sofort in den offiziellen LEGO Shops erhältlich.

Für diejenigen, die keinen LEGO Shop in der Nähe haben, bietet das Unternehmen eine Online-Variante an, die sich im Design deutlich unterscheidet und auch animiert ist, was die Effekte auf den Seiten betrifft. Der Katalog kann unter folgendem Link eingesehen werden – Klick mich!

Speziell für Erwachsene bietet LEGO auch einen eigenen Katalog mit Sets aus den Kategorien Fahrzeuge wie das Lego Technic Peugeot 9×8 Le Mans Hypercar (42156), Unterhaltung, Spiele, Musik, Kunst & Dekoration mit der wohl berühmtesten Welle der Welt und der Botanical Collection sowie Reisen & Geschichte.

Wie sich das für LEGO sehr wichtige Weihnachtsgeschäft entwickeln wird, darauf bin ich sehr gespannt. Die jetzt veröffentlichten Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2023 sprechen zwar von einem Anstieg der Verkaufszahlen um 3% und des Umsatzes um 1 %, aber der Gewinn brach von 7,9 Mrd. DKK auf 6,4 Mrd. DKK ein (also fast 20 %).

Weitere Details zu den Geschäftszahlen sind auf der LEGO Website veröffentlicht.

