Lidl Plus: Neues Coupon-Design gestartet

Mit Lidl Plus können alle interessierten Lidl-Kunden eine Vorteils-App nutzen. Mit dem aktuellen Update startet das neue Coupon-Design.

Lidl Plus erhält ein verbessertes Coupon-Design. Damit sind die Coupons deutlich größer und übersichtlicher gestaltet. Das scheint erstmal nur eine kleine Anpassung zu sein, ist in der Praxis aber recht nützlich. Da man die App in der Regel beim Einkaufen nebenher nutzt, war das bisherige, kleine Layout der Coupons ziemlich unpraktisch. Das hat sich nun geändert.

Mit der App erhalten Kunden Angebote und Funktionen wie Rabattcoupons, digitale Kassenbons oder einen Handzettel. Auch gibt es Rabatte für wöchentlich wechselnde Aktionsprodukte. Ab und an bekommen die Kunden mit Lidl Plus außerdem ein Rubbellos mit weiteren Coupons in ihre App.

Weitere Informationen zu Lidl Plus findet ihr auf der Lidl-Website.

Lidl Plus Preis: Kostenlos

