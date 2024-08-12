Lidl und Kaufland starten mit „Click to Pay“

Lidl und Kaufland haben in Deutschland die Online-Bezahllösung „Click to Pay“ mit Mastercard und Visa eingeführt, die den Bezahlvorgang im Internet vereinfacht.

Kunden können damit wenigen Klicks im Lidl-Onlineshop und auf dem Kaufland-Marktplatz einkaufen, ohne bei jedem Einkauf ihre Kartendaten erneut eingeben zu müssen. Die Registrierung der Kartendaten erfolgt einmalig und zentral. Das Ganze erinnert vom er Unkompliziertheit her etwas an Apple Pay im Web.

„Click to Pay“ schützt die Zahlungsdaten

„Click to Pay“ bietet auch zusätzliche Sicherheit. Die Zahlungsdaten werden durch Tokenisierung geschützt, was das Betrugsrisiko minimiert. Bei jeder Online-Transaktion wird die Identität des Kunden anhand seiner E-Mail-Adresse verifiziert. Die manuelle Eingabe der Kartennummer entfällt. Die Lösung erfüllt zudem alle regulatorischen Anforderungen der EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD2.

Die Anmeldung für „Click to Pay“ kann direkt bei den teilnehmenden Banken oder z. B. über die Mastercard-Website bzw. Visa-Website erfolgen. Erste Händler wie MediaMarkt und Saturn haben die Lösung bereits integriert, weitere sollen im Laufe des Jahres folgen.