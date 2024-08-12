Handel

Lidl und Kaufland starten mit „Click to Pay“

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Click To Pay Mastercard

Lidl und Kaufland haben in Deutschland die Online-Bezahllösung „Click to Pay“ mit Mastercard und Visa eingeführt, die den Bezahlvorgang im Internet vereinfacht.

Kunden können damit wenigen Klicks im Lidl-Onlineshop und auf dem Kaufland-Marktplatz einkaufen, ohne bei jedem Einkauf ihre Kartendaten erneut eingeben zu müssen. Die Registrierung der Kartendaten erfolgt einmalig und zentral. Das Ganze erinnert vom er Unkompliziertheit her etwas an Apple Pay im Web.

„Click to Pay“ schützt die Zahlungsdaten

„Click to Pay“ bietet auch zusätzliche Sicherheit. Die Zahlungsdaten werden durch Tokenisierung geschützt, was das Betrugsrisiko minimiert. Bei jeder Online-Transaktion wird die Identität des Kunden anhand seiner E-Mail-Adresse verifiziert. Die manuelle Eingabe der Kartennummer entfällt. Die Lösung erfüllt zudem alle regulatorischen Anforderungen der EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD2.

Die Anmeldung für „Click to Pay“ kann direkt bei den teilnehmenden Banken oder z. B. über die Mastercard-Website bzw. Visa-Website erfolgen. Erste Händler wie MediaMarkt und Saturn haben die Lösung bereits integriert, weitere sollen im Laufe des Jahres folgen.

Amazon Visa 2024

Amazon Visa: Das sind die neuen Konditionen

Die neue Amazon Visa wird in Kürze starten und wie bereits vermutet steckt die Santander Bank über ihre Onlinetochter OpenBank…

12. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Mårtiň 🌀
    sagt am

    Da bleibe ich lieber bei Apple Pay

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Handel / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Scalable Capital
Scalable Capital startet KI-Funktion „Insights“ für Privatanleger
in Fintech
Telekom und NVIDIA: GeForce NOW ab Herbst 2025 mit latenzoptimiertem Streaming
in Gaming
Apple Iphone 16 Pro Google Pixel 9 Pro Hand
Vodafone 5-Jahres-Versprechen: Gratis Akku-Tausch und Garantieverlängerung für Smartphones
in Vodafone
Xbox Microsoft Logo Header
Xbox Cloud Gaming soll endlich die nächste Stufe erreichen
in Dienste
Waipu Tv
waipu.tv Perfect Plus inklusive 4K-Stick für 5 Euro im Monat
in Schnäppchen
Congstar
congstar startet Prepaid Flashsale für Allnet M
in Tarife
Das neue Tesla Model Y ist endlich offiziell
in Mobilität
Apple Iphone 16e Header
Apple iPhone 17e wird wohl ein unerwartet großes Design-Upgrade
in Smartphones
Xbox 2024 Header
Microsoft: Die Reise der aktuellen Xbox nähert sich dem Ende
in Gaming
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.6.2: Das nächste Update kommt bald
in Firmware und OS