Love is Blind: Netflix adaptiert Trash TV-Format für Deutschland

Trash TV-Formate sind bei Netflix zunehmend beliebt und funktionieren nicht nur bei RTL und Co. gut. Und nach „Too Hot To Handle“ wird mit „Love is Blind“ schon bald das nächste Dating-Format von Netflix für den deutschen Markt adaptiert.

Aktuell sucht man noch nach Singles in Deutschland, falls es also schon immer euer Traum war, an so einem Format teilzunehmen, dann ist das eure Chance. Produziert wird das von Redseven Entertainment, man arbeitet hier also mit ProSiebenSat.1.

Das Format: 30 Singles suchen mehr Followern bei Instagram die große Liebe und bei Love is Blind finden die ersten Dates blind statt. Wer möchte, der kann sich hier bewerben, die deutsche Staffel dürfte dann sicher 2024 bei Netflix erscheinen.

In Love is Blind suchen sich Singles, die für das geliebt werden wollen, was sie sind, jemand zum Heiraten aus, ohne ihn vorab persönlich kennenzulernen. In den nächsten vier Wochen werden sie zusammenziehen, ihre Hochzeit planen und versuchen, ihre emotionale Bindung durch eine körperliche Verbindung zu ergänzen. Werden sie am Tag ihrer Hochzeit die Person heiraten, in die sie sich blind verliebt haben? Oder werden physische Realitäten und äußere Faktoren sie sabotieren?

