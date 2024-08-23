Lucid plant günstigere Elektroautos für die Zukunft

Mobilität

Lucid hat sich Tesla als Vorbild genommen und mit einer teuren Elektro-Limousine den Anfang gewagt. Jetzt folgt ein großer und teurer SUV. Doch auch beim Schritt danach ist Tesla das Vorbild, denn Lucid plant ein ganz neues „mid-size program“.

Ab Ende 2026 sollen kleinere und günstigere Elektroautos kommen und es ist seit einer Weile bekannt, dass wir eine kompaktere Limousine und einen SUV sehen. Die Idee ist, dass Lucid das Tesla Model 3 und das Tesla Model Y angreifen möchte.

Lucid plant drei neue Elektroautos

Doch CarBuzz konnte mit Derek Jenkins von Lucid sprechen und herausfinden, dass hier noch ein drittes Elektroauto geplant ist. Es wird kein Kombi, das ist sicher, da diese Kategorie nicht wächst, aber Lucid denkt über die Offroad-Kategorie nach.

Ich glaube jedenfalls nicht, dass man noch eine Limousine plant, denn SUVs sind im Trend und da werden wir sicher eher noch einen zweiten SUV sehen. Diese neuen Elektroautos sollen „beeindruckend“ werden, aber Details nennt Lucid noch keine.

Schauen wir mal, ob Lucid dieser Wandel gelingt und man sich langfristig als Marke auf dem Automobilmarkt halten kann. Besonders gut läuft es nicht, aber man hat sehr wohlhabende Geldgeber (saudischer Public Investment Fund) hinter sich.

  1. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Also statt 100.000 bis 250.000 dann 60.000 bis 100.000…

