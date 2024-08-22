Xiaomi hat einen konkreten Plan für Elektroautos

Xiaomi eroberte den Markt bei Android-Smartphones mit teils sehr aggressiven Kampfpreisen vor ein paar Jahren und als der Marktanteil groß genug war, da wollte man weg vom Billig-Image und hob die Preise des Portfolios durchaus stark an.

Elektroautos: Xiaomi will schnell wachsen

Das führte dazu, dass Xiaomi mittlerweile gut pro Einheit verdient und dieses Konzept geht man bei Elektroautos auch an. Im Gespräch mit Bloomberg hat der CFO (Alain Lam) verraten, dass der Fokus komplett auf Wachstum derzeit liegt.

Xiaomi nimmt also Verluste in Kauf und glaubt, dass sich das langfristig auszahlt. Das Unternehmen hat einen Plan, denn man will nicht einfach nur ein Elektroauto auf den Markt bringen, man möchte in ein paar Jahren in die Top 5 der Welt rein.

Das ambitionierte Ziel von 100.000 Elektroautos in diesem Jahr hat man bereits auf 120.000 Einheiten angehoben, ein Ziel für 2025 gibt es aber noch nicht. Vermutlich ist das aber deutlich größer, da bei Xiaomi auch der erste SUV für 2025 ansteht.

Elektroautos: Xiaomi schaut nach Europa

Und was ist mit Europa? Kommt. Wann? Möchte Lei Jun aber noch nicht sagen. Man ist mittlerweile präsent bei uns, sei es beim MWC in Barcelona im Frühjahr, bei den Olympischen Spielen in Paris oder auch mit einer Garage auf dem Nürburgring.

Jetzt konzentriert sich Xiaomi zunächst auf China und die hohe Nachfrage vor Ort, dann schaut man weiter. Eins ist aber sicher, denn Xiaomi wird uns von nun an eine Weile als Autohersteller begleiten, vielleicht wird man sich auch global etablieren.