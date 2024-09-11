Mobilität

Lucid teasert das „günstige“ Elektroauto an

Lucid Elektroauto Teaser

Ein wirklich günstiges Elektroauto werden wir von Lucid nicht sehen, man sieht sich selbst als Premiummarke, aber es soll günstiger werden. Genau genommen soll es in Zukunft bei unter 50.000 Dollar losgehen und dafür gibt es einen ersten Teaser.

Im Rahmen des „Tech & Manufacturing Day“ hat Lucid ein erstes Bild von einem kommenden Elektroauto veröffentlicht, welches Ende 2026 kommt und in dieser Preisklasse starten soll. Wir wissen bereits, dass noch weitere Modelle kommen.

Bei Lucid läuft es nicht ganz so gut, so scheint man also auf die Probleme beim Verkauf zu reagieren, man teasert tolle Produkte für die Zukunft an. Es dauert aber noch zwei Jahre, bis wir das neue Elektroauto sehen – falls es überhaupt klappt.

