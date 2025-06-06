Mario Kart World: Erstes Update zum Spiel veröffentlicht

Mario Kart World wird wohl eines der Spiele sein, die von Erstkäufern der kürzlich veröffentlichten Nintendo Switch 2 direkt beim Kauf dazugekauft werden – es agiert nämlich als Launch-Titel zur neuen Konsole. Zum Start gibt es nun das erste umfangreiche Update, das einige fehlende Funktionen nachliefert. Die Release Notes sehen wie folgt aus:

Latest update: Ver. 1.1.0 Enabled CameraPlay.

Enabled Online Play.

Enabled LAN Play.

Enabled players to upload and download ghost data in Time Trials.

Enabled display of icons of players in close proximity in Free Roam.

Increased number of characters you can select from the start.

Improved operability when 3 or more players are playing in Multiplayer.

Eliminated time limit for choosing courses when playing Wireless Play or LAN Play.

Enabled display of update version on title screen.

Einerseits sind Verbesserungen immer eine tolle Sache, andererseits stellt sich mir als Sammler physischer Handelsversionen die Frage, warum das Update nicht direkt auf das Game-Modul gepackt wurde. Sehr wahrscheinlich wurde das Update bei der Herstellung des Game-Moduls nicht fertiggestellt und nun veröffentlicht. Das Modul ist dadurch aber indirekt bereits ab Start „veraltet“.