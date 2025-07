Neue Avengers-Filme: Das unerwartete Comeback bei Marvel

Vor etwa zwei Jahren wurde eine neue Avengers-Saga angekündigt, die damals aus Avengers: The Kang Dynasty am 2. Mai 2025 und Avengers: Secret Wars am 7. November 2025 bestand. Doch seit dem ist viel (Negatives) bei Marvel passiert.

Es brach mit Phase 5 ein gewisses Chaos aus, was sich teilweise schon in Phase 4, die ohne großen Plan hindümpelte, andeutete. Mittlerweile ist auch klar, dass der neue Avengers erst 2025 gedreht wird und das mit Kang ist derzeit noch offen.

Marvel und das Comeback der Russo-Brüder

Kevin Feige, Chef der Marvel Studios, möchte daher auf eine altbewährte Größe bei Avengers 5 und Avengers 6 setzen, er möchte Anthony und Joe Russo zurück, die auch als „Russo Brothers“ bekannt sind. Sie haben 2018 Avengers: Infinity War und

2019 Avengers: Endgame umgesetzt, die bis heute erfolgreichsten Marvel-Filme.

Eigentlich hat man im Sommer 2022 betont, dass man komplett bei Marvel raus ist, aber Kevin Feige möchte die Brüder für beide Avengers-Filme haben. Avengers 5 ist jetzt übrigens für den 1. Mai 2026 und Avengers 6 für den 7. Mai 2027 eingeplant.

Laut Hollywood Reporter befindet man sich noch am Anfang der Gespräche, aber vielleicht wurde bereits eine grundsätzliche Vereinbarung getroffen und man wird uns auf der Comic-Con nächste Woche mehr sagen. Da sind die Marvel Studios mal wieder vertreten und es wäre Zeit, dass man ein Update zur aktuellen Lage gibt.

-->