Marvel Studios: Neuer Superheld soll 2026 kommen

Die Roadmap der Marvel-Filme steht zwar schon für die kommenden Jahre, aber es soll laut Daniel Richtman noch ein weiterer Film dazukommen, der sogar einen ganz neuen Superhelden einführt, den wir bisher noch nicht in Filmen gesehen haben.

Disney peilt wohl 2026 als Kinostart an, es ist aber noch unklar, welchen Helden die Marvel Studios in das Marvel Cinematic Universe einführen wollen. Wir sprechen hier übrigens nicht über Blade und Co., der Superheld ist bisher nicht bekannt.

Marvel: Frischer Wind, altes Chaos

Da kommt also etwas frischer Wind in das Marvel Cinematic Universe, denn es gibt noch mehr neue Helden, die bald dazustoßen. Jetzt muss man nur das Problem mit Kang lösen und schauen, dass man wieder etwas Ordnung in die Inhalte packt.

Doch genau das dürfte das Problem bleiben, denn das Marvel Cinematic Universe ist mittlerweile sehr unübersichtlich und man weiß nicht mehr, welche Serien und Filme jetzt wichtig sind. Manchmal versteht man gewisse Inhalte nicht, ohne die anderen gesehen zu haben und da steigen vermutlich immer mehr Zuschauer aus.

Vielleicht wären nicht nur neue Helden und ein neuer Bösewicht die Lösung, ich denke, ein kompletter Neuanfang würde den Marvel-Inhalten auch nicht schaden.

