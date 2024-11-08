Max: HBO-Streamingdienst geht gegen Passwort-Teilen vor

Das Teilen der Passwörter ist den Streamingdiensten in den letzten Jahren ein Dorn im Auge gewesen und daher gehen immer mehr Anbieter dagegen vor. Sie hoffen, dass Kunden in Zukunft ein paar Euro mehr für einen weiteren Haushalt bezahlen.

Bei Max fängt man jetzt ebenfalls damit an, geht aber, wie die Konkurrenz, erst ganz langsam und behutsam vor. 2025 und 2026 möchte man dann aber intensiver dagegen vorgehen. Und dann könnte dieser Schritt auch für uns relevant werden.

Max startet nämlich offiziell ab 2026 in Deutschland und wird dann die Heimat für HBO und Co. sein. Den Dienst gibt es schon in anderen EU-Märkten, dort zahlt man 13,99 Euro für Premium. Mit den geplanten Änderungen gehe ich aber davon aus, dass dieser Preis bis zum Marktstart in über einem Jahr deutlich teurer sein wird.