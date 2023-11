Mazda blickt weiterhin kritisch auf Elektroautos

Mazda hat in einem Interview betont, dass man zwar irgendwie an Elektroautos glaubt, aber eigentlich doch nicht so richtig. Der Marktanteil von Elektroautos sei derzeit noch sehr klein und schaut man sich diesen an, dominiert vor allem Tesla.

Mit anderen Worten: Es lohnt sich nicht, gegen Tesla anzutreten, für keine Marke. Das mag mit Blick auf den US-Markt stimmen, kann sich aber sehr schnell ändern.

Global gesehen hat Tesla mittlerweile sehr viel Konkurrenz und andere Marken sind mittlerweile auch sehr erfolgreich mit Elektroautos. Da wären BYD, die vielleicht sogar bald an Tesla vorbeiziehen, die Volkswagen AG, SAIC und noch Stellantis.

Das Problem liegt bei Mazda selbst

Doch auch bei BMW und Co. laufen die Elektroautos immer besser, die Aussage, dass nur Tesla damit erfolgreich ist, stimmt nicht. Die Tatsache, dass Mazda damit keinen Erfolg hat, liegt vor allem daran, dass das einzige Elektroauto von Mazda nicht gut und technisch auf dem Stand eines alten Nissan Leaf oder VW e-Golfs ist.

Man hat ja sogar selbst erkannt, dass der MX-30 kein gutes Elektroauto ist und als erster Hersteller der Welt aus einem Elektroauto einen Hybriden gemacht. Und mal davon abgesehen: Ist das ein Argument, um es nicht zu versuchen, nur weil es eine Marke gibt, die erfolgreich ist? Warum macht es Mazda nicht einfach noch besser?

Mittlerweile stimmt das zwar auch nicht mehr ganz, aber Mazda konnte vor einer Weile deutlich bessere Autos als Tesla bauen. Doch das hat man nicht genutzt und stattdessen lieber halbherzig eine schlechte Alternative für das Tesla Model Y auf den Markt gebracht, welches mittlerweile das meistverkaufte Auto der Welt ist.

Ja, Tesla war ein Vorreiter und dominiert diesen Markt, aber Marken wie Hyundai haben das doch auch erkannt und sind mittlerweile erfolgreich mit Elektroautos.

Ich bin mal gespannt, was 2024, 2025 und 2026 so alles von Mazda kommt und ob man das Feld von hinten aufräumt und die Verspätung kein Problem ist oder ob man das nicht mehr aufholen kann und als Automobilhersteller verdrängt wird.

