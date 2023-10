Der Mazda MX-5 wird bald als Elektroauto gezeigt

Mazda hatte bisher nicht den besten Start in die Elektromobilität und es sieht auch so aus, als ob man da nicht so schnell aufholt. Daher fokussiert sich Mazda auf der Japan Mobility Show in ein paar Wochen auf einen Liebling der Fans, den MX-5.

Auf der Automesse wird man alle Generationen zeigen, angefangen mit der ersten Version des Sportwagens, bis hin zu einem Konzept für die Zukunft. Eine Preview des elektrischen Mazda MX-5 gab es schon Ende 2022, jetzt kommt also mehr.

Ich bin jetzt mal gespannt, wie weit das Elektroauto ist und ob wir auch ein grobes Datum oder gar erste Daten bekommen. Meine Vermutung ist aber, dass Mazda nur etwas zeigt, was irgendwann mal irgendwie kommt, weil man nichts zu bieten hat.

Eine konkrete Ankündigung für ein neues Elektroauto scheint es nicht zu geben, da man das erste Elektroauto zu einem Hybriden gemacht hat und darauf der Fokus in nächster Zeit liegt. Mal schauen, ob da ab 2024 etwas mehr von Mazda kommt.

