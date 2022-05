MB.OS: Mercedes startet ab 2024 mit neuer Software

Was bei der Volkswagen AG das VW.OS ist, ist bei Mercedes-Benz das MB.OS. Man arbeitet derzeit an einer komplett neuen Software für die Zukunft. Volkswagen will 2025 damit durchstarten, es geht wohl bei Audi los, Mercedes ist etwas schneller.

In zwei Jahren kommt das MB.OS

Das MB.OS soll bereits 2024 eingeführt werden, und zwar mit der nächsten Version der MMA-Plattform. Wir werden das Mercedes-Benz Operating System also das erste Mal in einem kompakten Auto sehen und nicht in einem Highend-Produkt.

Details zum MB.OS stehen weiterhin aus, aber Mercedes hat vor ein paar Wochen betont, dass man die Führungsrolle bei Software übernehmen möchte. Da es 2024 losgeht, würde ich mal vermuten, dass wir kommendes Jahr eine Preview sehen.

Nutzt man hier Android Automotive?

Auf die bin ich sehr gespannt, denn Mercedes unterstützt ab 2023 auch Android-Apps und vielleicht baut MB.OS ja auf der Open Source-Version von Android Automotive auf. Diese Frage wollte mir die Pressestelle vor ein paar Tagen aber nicht beantworten. Allerdings deutete Mercedes-Benz weitere Details für 2022 an.

Mercedes-Benz legt den Fokus ab sofort voll auf Luxus und das MB.OS soll dabei eine wichtige Rolle spielen. Man möchte sich abheben und neue Maßstäbe setzen.

