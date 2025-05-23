Dienste

Mehr Spaß: Google geht Play Store für Android an

Google hat im Rahmen einer I/O-Veranstaltung für Entwickler über den Google Play Store für Android gesprochen und erste Bilder von einem neuen Design gezeigt. Es ist unklar, ob wir das finale Design sehen, aber man verspricht eine Änderung.

Der Play Store soll in Zukunft „mehr Spaß“ mitbringen, der aktuelle Aufbau ist jetzt wahrlich keine Freude, weder bei Google, noch bei Apple. Wobei ich sagen muss, dass ich auch kaum noch dort unterwegs bin (eigentlich nur für die App-Updates).

Die Zeiten des Stöberns sind bei mir jedenfalls vorbei, man hat seine Apps, die man kennt und nutzt. Und neue Apps findet man an anderer Stelle. Google hat übrigens noch nicht verraten, wann der neue Play Store kommt, aber es gibt schon ein Bild:

Google Play Store Neu

  1. Allstar 🪴
    sagt am

    Ich finde Google hat damals den Rückschritt gemacht mit dem verlagern des App Update Menü viel zu viele Klicks bis man dort ankommt.

    Antworten

