Meilenstein der Bildbearbeitung: Adobe Photoshop feiert 35-jähriges Jubiläum

Wahrscheinlich kennt jeder das Programm Photoshop, ein Bildbearbeitungsprogramm für Rastergrafiken des amerikanischen Softwareherstellers Adobe. Das Programm feiert nun sein 35-jähriges Jubiläum seit seiner Veröffentlichung, nachdem Adobe damals die Vertriebsrechte erworben hatte. Heute ist Photoshop Teil des Abonnementmodells Adobe Creative Cloud und ist nicht mehr als Einzelprodukt erhältlich.

Photoshop oder in Verbform: photoshoppen

Das Programm war für viele Anwender sozusagen der Einstieg in die Bildbearbeitung und wurde seitdem konsequent weiterentwickelt, verbessert, optimiert und für viele Plattformen veröffentlicht. Im offiziellen Blog von Adobe gibt es einen Rückblick auf die Anfänge von Photoshop und Erläuterungen zur Entwicklung des Programms.

Adobe Photoshop gilt nach wie vor als eines der funktionsreichsten Bildbearbeitungsprogramme auf dem Markt, ist aber in den letzten Jahren immer wieder in die Kritik geraten und sieht sich zudem starker Konkurrenz wie Affinity Photo oder „einfacheren“ Programmen wie Pixelmator (kürzlich von Apple aufgekauft) und Corel Photo-Paint ausgesetzt.