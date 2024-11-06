Mobilität

Mercedes-Benz CLA: Elektroauto läutet „eine neue Ära“ ein

Ein Genauerer Blick Auf Den Kommenden Mercedes Benz Cla: Design Trifft Auf Effizienz A Closer Look At The Upcoming Cla: Sporty Design Meets Efficiency
Mercedes CLA als Erlkönig

Mercedes kämpft derzeit mit einer schlechten Nachfrage und vor allem bei den Elektroautos tut man sich doch schwer. Die EQ-Reihe war jetzt nicht der große Wurf und man hatte sicher höhere Erwartungen. Daher blickt Mercedes nach vorne.

Kommendes Jahr startet eine neue Plattform und mit dieser neue Technik und neue Software, den Anfang macht der Mercedes-Benz CLA. Kein EQ, kein neues Design, was die Kunden nicht mögen, einfach nur ein CLA von Mercedes als Elektroauto.

Dieses Elektroauto leitet „eine neue Ära bei Mercedes‑Benz ein“, so Ola Källenius, der jetzt die Offensive mit einem Erlkönig eingeleitet hat. In einem Video zeigt und spricht man über den neuen CLA, der im Sommer 2025 in den Verkauf gehen wird.

Das Elektroauto ist auch deswegen interessant, weil es in Zukunft der Einstieg bei Mercedes in die Elektromobilität ist, günstig wird der CLA aber sicher nicht. Man darf davon ausgehen, dass er deutlich teurer als ein vergleichbares Tesla Model 3 sein wird. Mercedes hat immerhin betont, dass die Luxus-Strategie bleiben wird.

Bleibt also zu schauen, ob der CLA im Gegensatz zum EQE dann auch wieder bei Technik und Materialwahl punkten kann, denn die aktuelle Luxus-Strategie ging auch nach hinten los, weil man die Preise bei Mercedes anhob, aber die Qualität senkte. Ich bin gespannt, Mercedes benötigt 2025 mal wieder einen richtigen Hit.

  1. Dennis 🏅
    sagt am

    Ich hoffe auf Luxus, ich hoffe auf Preise jenseits 100k, ich hoffe auf Autos für reiche.

    Antworten
  2. René H. 🔆
    sagt am

    Mal sehen, was der CLA und seine Geschwister auf der Mischplattform zu bieten haben. Er wird wohl in keinem technischen Punkt herausstechen. Als E-Auto weder bei Ladeleistung, noch beim Verbrauch usw. Aber wahrscheinlich beim Preis. Es wird ein gutes Paket werden, aber sicher sehr teuer. Angesiedelt unterhalb der C-Klasse wird er wohl mehr kosten als ein ID.7, der eine Ecke größer ist. Der CLA kann eigentlich nicht wertiger sein als ein EQE, der zwei Segmente höher positioniert ist.

    Antworten
  3. D3P 🌀
    sagt am

    Na hoffen wir das Beste. So sieht das Auto doch schon mal ganz gut aus.

    Antworten
    1. Philipp 🔅
      sagt am zu D3P ⇡

      Das beste oder nichts!

      Antworten
      1. René H. 🔆
        sagt am zu Philipp ⇡

        Bislang waren die EQs nicht das Beste…

        Antworten

