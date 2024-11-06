Mercedes-Benz CLA: Elektroauto läutet „eine neue Ära“ ein

Mercedes kämpft derzeit mit einer schlechten Nachfrage und vor allem bei den Elektroautos tut man sich doch schwer. Die EQ-Reihe war jetzt nicht der große Wurf und man hatte sicher höhere Erwartungen. Daher blickt Mercedes nach vorne.

Kommendes Jahr startet eine neue Plattform und mit dieser neue Technik und neue Software, den Anfang macht der Mercedes-Benz CLA. Kein EQ, kein neues Design, was die Kunden nicht mögen, einfach nur ein CLA von Mercedes als Elektroauto.

Dieses Elektroauto leitet „eine neue Ära bei Mercedes‑Benz ein“, so Ola Källenius, der jetzt die Offensive mit einem Erlkönig eingeleitet hat. In einem Video zeigt und spricht man über den neuen CLA, der im Sommer 2025 in den Verkauf gehen wird.

Das Elektroauto ist auch deswegen interessant, weil es in Zukunft der Einstieg bei Mercedes in die Elektromobilität ist, günstig wird der CLA aber sicher nicht. Man darf davon ausgehen, dass er deutlich teurer als ein vergleichbares Tesla Model 3 sein wird. Mercedes hat immerhin betont, dass die Luxus-Strategie bleiben wird.

Bleibt also zu schauen, ob der CLA im Gegensatz zum EQE dann auch wieder bei Technik und Materialwahl punkten kann, denn die aktuelle Luxus-Strategie ging auch nach hinten los, weil man die Preise bei Mercedes anhob, aber die Qualität senkte. Ich bin gespannt, Mercedes benötigt 2025 mal wieder einen richtigen Hit.