Elektroautos von Mercedes: Das große Problem der Nachfrage

Mercedes konnte im dritten Quartal etwas weniger Autos als im Vorjahr verkaufen, wobei es vor allem bei den Elektroautos hapert. Nur 46.900 Elektroautos gingen an Kunden, was einem Einbruch von 31 Prozent im Vergleich zu Q3 2023 entspricht.

Interessant ist an dieser Stelle, dass der Mitbewerber BMW mehr als doppelt so viele Elektroautos im letzten Quartal verkaufen konnte, was aber kein Trend in Q3 war, denn bisher liegt BMW mit doppelt so vielen BEVs (in 2024) vor Mercedes.

Die aktuelle Strategie von Ola Källenius geht also nicht auf und obwohl dieser von der tollen Zukunft in den nächsten 10 Jahren träumt, so wird diese das Problem der aktuellen Nachfrage nicht lösen. Mag sein, dass es der elektrische CLA, der hier im Beitrag als Konzept zu sehen ist, ab 2025 alles richtet, aber das ist nicht sicher.

Die EQ-Reihe ist vielleicht nicht gescheitert, aber sie dürfte weit unter dem liegen, was man bei Mercedes erwartet hat und daher lässt man das Branding auslaufen.

Ich bin echt gespannt, ob Mercedes das als Marke so leicht wegsteckt und 2025 alles besser wird, aber dazu müsste man entweder a) die Preise wieder etwas nach unten anpassen, das mit dem Fokus auf Luxus geht nämlich nur, wenn man b) die entsprechenden Technologien und Qualität liefert. Was Mercedes wohl nicht tut.

