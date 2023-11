Mercedes-Benz eröffnet ersten europäischen Charging Hub

Mercedes-Benz hat in Mannheim den ersten eigenen Ladepark in Deutschland eröffnet und plant bis zum Ende des Jahrzehnts weltweit über 2.000 Ladeparks mit mehr als 10.000 Schnellladepunkten.

Der Ladepark in der Rhein-Main-Neckar-Region bietet an sechs Ladepunkten eine Leistung von jeweils 300 kW. Dabei soll ein intelligentes Lastmanagement für eine effiziente Energieverteilung sorgen. Mercedes-Benz möchte den Ladevorgang so angenehm wie möglich gestalten und kooperiert mit E.ON beim Ausbau des Schnellladenetzes in Europa.

Der Ladepark ist für Fahrzeuge aller Fahrzeuggrößen und sämtliche Fahrzeugmarken zugänglich, allerdings erhalten Mercedes-Benz Kundinnen und Kunden besondere Vorteile wie einen Willkommenstarif. Dieser ermöglicht innerhalb der ersten Monate kostenloses Laden über den Ladedienst Mercedes „me Charge“ an allen neuen Mercedes-Benz Charging Hubs.

Eine Zahlung per Kreditkarte, Ladekarte oder App ist am Charging Hub möglich und das „Ad-hoc“-Laden kostet ohne Ladevertrag 0,72 Euro pro kWh.

-->