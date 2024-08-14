Mercedes bringt Feedback-App in viele Fahrzeuge
Mercedes-Benz und Smart haben ihre digitalen Extras überarbeitet und bieten in Kürze eine neue Feedback-App an, die direkt im Fahrzeug über das Infotainmentsystem MBUX genutzt werden kann.
Mit dieser App können Kunden Feedback zu verschiedenen Apps und Services geben und an Umfragen von Mercedes-Benz teilnehmen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass sicherheitsrelevante Rückmeldungen ausschließlich über die Service-Hotline erfolgen sollten.
Die neue Feedback-App steht für eine Vielzahl von Fahrzeugmodellen zur Verfügung, die ab Juni 2022 mit dem Infotainmentsystem MBUX ausgestattet sind. Dazu gehören unter anderem die A-, C- und E-Klasse sowie verschiedene EQ-Modelle. Im Detail sind folgende PKWs kompatibel:
- A-Klasse Kompaktlimousine, A-Klasse Limousine
- B-Klasse Sports Tourer
- C-Klasse All-Terrain, C-Klasse Limousine, C-Klasse T-Modell
- CLA Coupé, CLA Shooting Brake
- CLE 2-Türer Coupé
- E-Klasse All-Terrain, E-Klasse Cabriolet, E-Klasse Limousine, E-Klasse T-Modell
- EQA SUV
- EQE Limousine, EQE SUV
- EQG
- EQS Limousine, EQS SUV, EQS SUV Maybach
- G-Klasse SUV (Facelift)
- GLA SUV
- GLC SUV, GLC SUV Coupé
- GLE SUV, GLE SUV-Coupé
- GLS SUV Maybach
- Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé, Mercedes-AMG GT Coupé, Mercedes-AMG SL Roadster
- S-Klasse Limousine, S-Klasse Maybach
- Vans: V-Klasse Marco Polo
Die App ist in vielen europäischen Ländern verfügbar, darunter Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich und Italien, sowie in einigen außereuropäischen Ländern wie der Türkei.
Für weitere Fragen zu den Änderungen und zur Nutzung der Feedback-App können sich Kunden an das Customer Assistance Center wenden. Die „Information über Änderungen an den Digitalen Extras von Mercedes-Benz und Smart“ mit allen Details könnt ihr hier abrufen (PDF). Dort werden auch Anpassungen im Bereich der Satellitenbilder und „News Flash“ erwähnt.
Seit wann interessiert sich bei Mercedes jemand für die Meinung der Kunden.