Mercedes bringt Feedback-App in viele Fahrzeuge

Mercedes-Benz und Smart haben ihre digitalen Extras überarbeitet und bieten in Kürze eine neue Feedback-App an, die direkt im Fahrzeug über das Infotainmentsystem MBUX genutzt werden kann.

Mit dieser App können Kunden Feedback zu verschiedenen Apps und Services geben und an Umfragen von Mercedes-Benz teilnehmen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass sicherheitsrelevante Rückmeldungen ausschließlich über die Service-Hotline erfolgen sollten.

Die neue Feedback-App steht für eine Vielzahl von Fahrzeugmodellen zur Verfügung, die ab Juni 2022 mit dem Infotainmentsystem MBUX ausgestattet sind. Dazu gehören unter anderem die A-, C- und E-Klasse sowie verschiedene EQ-Modelle. Im Detail sind folgende PKWs kompatibel:

A-Klasse Kompaktlimousine, A-Klasse Limousine

B-Klasse Sports Tourer

C-Klasse All-Terrain, C-Klasse Limousine, C-Klasse T-Modell

CLA Coupé, CLA Shooting Brake

CLE 2-Türer Coupé

E-Klasse All-Terrain, E-Klasse Cabriolet, E-Klasse Limousine, E-Klasse T-Modell

EQA SUV

EQE Limousine, EQE SUV

EQG

EQS Limousine, EQS SUV, EQS SUV Maybach

G-Klasse SUV (Facelift)

GLA SUV

GLC SUV, GLC SUV Coupé

GLE SUV, GLE SUV-Coupé

GLS SUV Maybach

Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé, Mercedes-AMG GT Coupé, Mercedes-AMG SL Roadster

S-Klasse Limousine, S-Klasse Maybach

Vans: V-Klasse Marco Polo

Die App ist in vielen europäischen Ländern verfügbar, darunter Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich und Italien, sowie in einigen außereuropäischen Ländern wie der Türkei.

Für weitere Fragen zu den Änderungen und zur Nutzung der Feedback-App können sich Kunden an das Customer Assistance Center wenden. Die „Information über Änderungen an den Digitalen Extras von Mercedes-Benz und Smart“ mit allen Details könnt ihr hier abrufen (PDF). Dort werden auch Anpassungen im Bereich der Satellitenbilder und „News Flash“ erwähnt.