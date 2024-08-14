Mobilität

Mercedes bringt Feedback-App in viele Fahrzeuge

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Mercedes
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz und Smart haben ihre digitalen Extras überarbeitet und bieten in Kürze eine neue Feedback-App an, die direkt im Fahrzeug über das Infotainmentsystem MBUX genutzt werden kann.

Mit dieser App können Kunden Feedback zu verschiedenen Apps und Services geben und an Umfragen von Mercedes-Benz teilnehmen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass sicherheitsrelevante Rückmeldungen ausschließlich über die Service-Hotline erfolgen sollten.

Die neue Feedback-App steht für eine Vielzahl von Fahrzeugmodellen zur Verfügung, die ab Juni 2022 mit dem Infotainmentsystem MBUX ausgestattet sind. Dazu gehören unter anderem die A-, C- und E-Klasse sowie verschiedene EQ-Modelle. Im Detail sind folgende PKWs kompatibel:

  • A-Klasse Kompaktlimousine, A-Klasse Limousine
  • B-Klasse Sports Tourer
  • C-Klasse All-Terrain, C-Klasse Limousine, C-Klasse T-Modell
  • CLA Coupé, CLA Shooting Brake
  • CLE 2-Türer Coupé
  • E-Klasse All-Terrain, E-Klasse Cabriolet, E-Klasse Limousine, E-Klasse T-Modell
  • EQA SUV
  • EQE Limousine, EQE SUV
  • EQG
  • EQS Limousine, EQS SUV, EQS SUV Maybach
  • G-Klasse SUV (Facelift)
  • GLA SUV
  • GLC SUV, GLC SUV Coupé
  • GLE SUV, GLE SUV-Coupé
  • GLS SUV Maybach
  • Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé, Mercedes-AMG GT Coupé, Mercedes-AMG SL Roadster
  • S-Klasse Limousine, S-Klasse Maybach
  • Vans: V-Klasse Marco Polo

Die App ist in vielen europäischen Ländern verfügbar, darunter Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich und Italien, sowie in einigen außereuropäischen Ländern wie der Türkei.

Für weitere Fragen zu den Änderungen und zur Nutzung der Feedback-App können sich Kunden an das Customer Assistance Center wenden. Die „Information über Änderungen an den Digitalen Extras von Mercedes-Benz und Smart“ mit allen Details könnt ihr hier abrufen (PDF). Dort werden auch Anpassungen im Bereich der Satellitenbilder und „News Flash“ erwähnt.


Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Seit wann interessiert sich bei Mercedes jemand für die Meinung der Kunden.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / News / Software / ...
Weitere Neuigkeiten
Google veröffentlicht Passwortmanager-App für Android
in News
Der erste „Xbox-Handheld“ hat ein offizielles Datum
in Gaming
1822direkt
1822direkt: Neue Zinssätze für Festgeldkonten
in Fintech
Bmw I4 M50 2025 Innen
ADAC-Umfrage: 81 Prozent zufrieden mit Elektroautos
in Mobilität
Devolo Home Control Smart Heizen Header
devolo kündigt Abschaltung der Home-Control-Server an
in Smart Home
Bundle-Deal: Samsung Galaxy S25 + 100 GB Allnet-Flat für 25 Euro im Monat
in Tarife
Forza Horizon Header
Forza Horizon 6: Hier soll der neue Titel spielen
in Gaming
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Vodafone bietet 200 € Apple-Willkommensbonus
in Vodafone
ING Deutschland startet Wero als Echtzeit-Zahlungslösung
in Fintech
HUAWEI WATCH GT 6 Series startet am 19. September
in Wearables