Mercedes kämpft mit Problemen bei Nachfrage

Es ist nicht das beste Jahr für Mercedes und diese Woche gab es erneut eine klare Warnung für die kommenden Monate. Der Konzern rechnet mit weniger Gewinn und die Umsatzrendite wurde auf 7,5 bis 8,5 Prozent für Mercedes-Benz Cars gesenkt.

Das größte Problem ist laut Mercedes die Nachfrage in China, wo es die Marke vor allem im Highend-Bereich schwer hat. Dabei ist das der Bereich mit der besten Gewinnmarge. Ola Källenius will aber „alles tun“, um Schlimmeres zu verhindern.

Mercedes hat ein neues Portfolio ab 2025 in Planung, aber das aktuelle Lineup scheint nicht so gut wie erhofft anzukommen. Wobei es derzeit viele Marken etwas schwer in China haben, das ist kein exklusives Problem von Mercedes-Benz Cars.

