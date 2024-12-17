Mobilität

Mercedes setzt 2025 alles auf ein Elektroauto

Mercedes war einst auf dem Weg zu drei Millionen Autos im Jahr, doch davon ist man weit entfernt, gut möglich, dass sogar die zwei Millionen bald wieder schwierig werden. Doch nicht nur äußere Faktoren (wie eine Pandemie) haben die Lage bei Mercedes beeinflusst, Ola Källenius baute die Marke in den letzten Jahren um.

Luxus-Strategie von Mercedes geht nicht auf

Weniger Autos, mehr Luxus, mehr Gewinn, so lautete das Ziel. Das ging in einer künstlich hohen Nachfrage nach Autos (siehe Chipkrise) auf, aber als diese vorbei war, da zeigte sich schnell, dass Mercedes ein Problem hat. EQS und S-Klasse werden nur noch im Einschichtbetrieb gefertigt, die Hochzeiten sind hier vorbei.

Mercedes hat bereits reagiert und das Unternehmen neu aufgestellt, derzeit sind die Werke auf 300.000 Einheiten pro Jahr ausgelegt, so Jörg Burzer im Gespräch mit der Automobilwoche. Man ist weit von den Spitzenzeiten, in denen es fast eine halbe Million waren, entfernt. Mercedes nutzt daher auch immer mehr Leiharbeiter.

Elektrischer Mercedes CLA muss einschlagen

Das Unternehmen ist nicht mit der Entwicklung der letzten Monate zufrieden und muss jetzt auch sparen, außerdem setzt man wieder mehr auf Verbrenner. Doch ein neues Auto ist entscheidend, denn nächstes Jahr steht der elektrische CLA an und mit diesem wirbt Mercedes bereits aktiv. Damit will man wieder Volumen machen.

Ein Genauerer Blick Auf Den Kommenden Mercedes Benz Cla: Design Trifft Auf Effizienz A Closer Look At The Upcoming Cla: Sporty Design Meets Efficiency

Mercedes CLA als Erlkönig

Bisher sitzt Ola Källenius noch fest im Chefsessel, aber falls der CLA nicht komplett einschlägt, dann wird die Luft dünn. Und nicht nur für den Chef von Mercedes, das ganze Unternehmen könnte langsam ein elektrisches Erfolgsmodell gebrauchen. Die EQ-Strategie war nicht der große Wurf und in China kommt sie gar nicht gut an.

Ich bin gespannt, was uns 2025 bei Mercedes erwartet, wenn man aber weiter an der Luxus-Strategie festhalten will, und das hat Ola Källenius vor, dann muss der CLA abliefern. Und zwar richtig. Schauen wir mal, ich sehe die aktuelle Strategie von Mercedes weiter skeptisch, aber es ist zu spät, man muss das jetzt durchziehen.

Img1 Pm4403 21335

  1. Dennis 🏅
    sagt am

  2. Philipp 🔆
    sagt am

    Wenn man alles auf China und Luxus setzt und die treue Kundschaft vergrault nur weil sie keine S-Klasse kaufen, braucht man sich hinterher nicht wunder, dass man umfällt wenn das eine Bein auf dem man stehen wollte wegbricht.
    Mit tut es nur um die leid die die zeche zahlen müssen während die die es zu verantworten haben die Taschen voll haben.

  3. Carlo 🔅
    sagt am

    Ich bin mir sicher, bei den Preisen wird das einschlagen wie eine Bombe.
    Die Verkäufe werden explodieren.

  4. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Ich war früher Mercedes Fan, ist aber lange her.
    Größtes Problem für mich neben der Qualität ist teilweise das Design, gerade im Innenraum. Ich nenne es 60er / 70er Jahre Sci-Fi Look und es sagt mir gar nicht zu, angefangen beim Lenkrad.

    1. m1x 🏅
      sagt am zu Spiritogre ⇡

      Mit jeder Modellreihe, wenn man es z.b. auf die C-Klasse bezieht, ging es weiter abwärts mit der Qualität. Der W203 war noch ordentlich. Mein Nachbar hatte einen und viele Jahre keine Probleme. Ich hatte einen W204. Toller Motor und das Getriebe ein Traum. Im Innenraum auch qualitativ sehr gut. Aber außen ne Katastrophe. Hinterachse und Bremsleitungen fast durchgerostet.
      Ich kann mit dem heutigen Innenraum auch nichts mehr anfangen.

      1. ant ☀️
        sagt am zu m1x ⇡

        Das ist schon irre. Bei den Preisen würde ich erwarten, dass das Teil ohne Wartung 40 Jahre alt wird. Wenn ich da an die Langlebigkeit der günstigen Mazda Fahrzeuge denke, wundert es mich schon was bei Mercedes nicht stimmt.

        1. Spiritogre 🔅
          sagt am zu ant ⇡

          Na ja, mein Mazda 6 ist acht Jahre alt und ich hatte Ende letzten Jahres einiges an Reparaturen, die mich bei der freien Werkstatt um die Ecke aber auch „nur“ knapp 4k gekostet haben und gebe die Schuld aber teils der „Schlaglochstraße“ hier zum Wohnblock, dass da übermäßiger „Verschleiß“ herrschte. Wobei in den 4k dann auch normale Wartung inkludiert war wie Öltausch, neue Bremsflüssigkeit, neue Batterie und neue Zündkerzen.

          1. ant ☀️
            sagt am zu Spiritogre ⇡

            4k reparatur bei einem 8 jährigen ist dann doch aber eigendlich schon wirtschaftlicher totalschaden. mein mazda ist 14 jahre alt und bis auf gelegentliche inspektion (die mache ich nun eher selten) hat er die werkstatt noch nicht gesehen.

  5. Dom 🏅
    sagt am

    Ich bin auch mal gespannt auf den CLA. Wäre natürlich super, wenn das Auto ein Verkaufshit wird, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nur sehr schwer vorstellen.

