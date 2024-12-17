Mercedes setzt 2025 alles auf ein Elektroauto

Mercedes war einst auf dem Weg zu drei Millionen Autos im Jahr, doch davon ist man weit entfernt, gut möglich, dass sogar die zwei Millionen bald wieder schwierig werden. Doch nicht nur äußere Faktoren (wie eine Pandemie) haben die Lage bei Mercedes beeinflusst, Ola Källenius baute die Marke in den letzten Jahren um.

Luxus-Strategie von Mercedes geht nicht auf

Weniger Autos, mehr Luxus, mehr Gewinn, so lautete das Ziel. Das ging in einer künstlich hohen Nachfrage nach Autos (siehe Chipkrise) auf, aber als diese vorbei war, da zeigte sich schnell, dass Mercedes ein Problem hat. EQS und S-Klasse werden nur noch im Einschichtbetrieb gefertigt, die Hochzeiten sind hier vorbei.

Mercedes hat bereits reagiert und das Unternehmen neu aufgestellt, derzeit sind die Werke auf 300.000 Einheiten pro Jahr ausgelegt, so Jörg Burzer im Gespräch mit der Automobilwoche. Man ist weit von den Spitzenzeiten, in denen es fast eine halbe Million waren, entfernt. Mercedes nutzt daher auch immer mehr Leiharbeiter.

Elektrischer Mercedes CLA muss einschlagen

Das Unternehmen ist nicht mit der Entwicklung der letzten Monate zufrieden und muss jetzt auch sparen, außerdem setzt man wieder mehr auf Verbrenner. Doch ein neues Auto ist entscheidend, denn nächstes Jahr steht der elektrische CLA an und mit diesem wirbt Mercedes bereits aktiv. Damit will man wieder Volumen machen.

Bisher sitzt Ola Källenius noch fest im Chefsessel, aber falls der CLA nicht komplett einschlägt, dann wird die Luft dünn. Und nicht nur für den Chef von Mercedes, das ganze Unternehmen könnte langsam ein elektrisches Erfolgsmodell gebrauchen. Die EQ-Strategie war nicht der große Wurf und in China kommt sie gar nicht gut an.

Ich bin gespannt, was uns 2025 bei Mercedes erwartet, wenn man aber weiter an der Luxus-Strategie festhalten will, und das hat Ola Källenius vor, dann muss der CLA abliefern. Und zwar richtig. Schauen wir mal, ich sehe die aktuelle Strategie von Mercedes weiter skeptisch, aber es ist zu spät, man muss das jetzt durchziehen.