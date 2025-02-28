Meta AI: Der nächste Chatbot kämpft um eure Gunst

Meta möchte in diesem Jahr eine eigene App für den hauseigenen Chatbot auf den Markt bringen, das berichten CNBC und The Verge unabhängig voneinander. Die App soll im zweiten Quartal online gehen und gegen ChatGPT und Co. antreten.

Bei Meta hat man den Chatbot teilweise schon in die eigenen Dienste wie Facebook und Instagram integriert, auch bei WhatsApp gibt es erste KI-Ansätze. So will man aber auch neue Nutzer erreichen, welche die Dienste von Meta bisher nicht nutzen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Meta neue Wege geht und für mehr als nur soziale Netzwerke bekannt sein möchte, es gibt VR-Brillen, es gab schon Smartphones, jetzt mischt man beim aktuellen Trend „KI“ mit. Details zu Meta AI gibt es hier.