Microsoft 365 Basic: Neues Abo kostet ab 1,67 Euro pro Monat

Aktuell hat Microsoft ein paar Neuigkeiten zum Microsoft 365 Angebot vorgestellt. Mit dabei ist auch ein neues Abo, welches das Paket OneDrive 100 GB ablöst.

So kommt mit Microsoft 365 Basic am 30. Januar 2023 ein neues günstigeres Abo-Modell auf den Markt. Für 2 Euro im Monat oder 20 Euro im Jahr (= 1,67 Euro pro Monat) können User damit die verschiedene „Premium-Funktionen“ von Microsoft 365 nutzen.

Zu Beginn wird Microsoft 365 Basic wesentliche Features wie einen 100 GB Cloud-Speicher, werbefreie und E-Mails mit Outlook sowie Zugang zu Support-Experten für Microsoft 365 und Windows 11 enthalten. Im Laufe des Jahres ist geplant, Microsoft 365 Basic mit „fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen“ zu erweitern. Dazu gehören Ransomware-Recovery und kennwortgeschützte Freigabe-Links in OneDrive.

Gut zu wissen: Bestehende Abonnements von OneDrive 100 GB werden am 30. Januar 2023 automatisch auf Microsoft 365 Basic umgestellt. Während die meisten Funktionen weltweit am 30. Januar verfügbar sein werden, folgen die erweiterten Sicherheitsfunktionen von OneDrive für Microsoft 365 Basic-Abonnements erst später in diesem Jahr. Weitere Informationen zu Microsoft 365 Basic gibt es hier.

