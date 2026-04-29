Mobilität

BMW iX5 könnte als Elektroauto neue Maßstäbe setzen

Autor-Bild
Von
Google News
|

BMW hat mit der Einführung der „Neuen Klasse“ begonnen, der iX3 wird bereits an Kunden ausgeliefert, der BMW i3 folgt später in diesem Jahr und der neue BMW i7 wurde vor ein paar Tagen vorgestellt. Mit dem neuen Portfolio an Elektroautos wird wohl auch erstmals ein BMW iX5 kommen und da sind neue Details aufgetaucht.

Eine mutmaßliche Zulassung bei der EPA (Environmental Protection Agency) in den USA deutet auf einen gewaltigen Akku mit 147,8 kWh (brutto) hin. Eine Reichweite gibt es nicht, aber der neue BMW iX3 kommt mit 115 kWh (brutto) und über 800 km daher, mit so einem Akku dürfte dieser neue Elektro-SUV die 1.000 km knacken.

Spätestens mit diesem Schritt wäre der aktuelle BMW iX komplett überflüssig, falls BMW ihn nicht grundlegend überarbeitet. Der BMW iX5 60 xDrive, was wohl die Version zum Start sein wird, kommt übrigens auf 424 kW (576 PS). Und er dürfte 800 Volt nutzen, schnelles Laden mit über 400 kW sind also auch sehr sicher.

Volkswagen ist „nicht mehr zukunftsfähig“

In der Volkswagen AG ist man sich einig, denn Vorstand und Aufsichtsrat sehen das Geschäftsmodell des Konzerns als „nicht mehr…

29. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / BMW iX5 könnte als Elektroauto neue Maßstäbe setzen
Weitere Neuigkeiten
Apple plant mit iOS 27 viele neue Foto-Funktionen
in Firmware und Updates
Volkswagen ist „nicht mehr zukunftsfähig“
in Mobilität
GTA 6: Das Marketing beginnt schon „sehr bald“
in Gaming
Xbox Series X Mit Controller
Xbox Series X und S im Fokus: Entwicklung des Xbox-OS wird (wieder) intensiviert
in Firmware und Updates
Samsung S95f Oled Tv 2025
Zukunft der TVs: „OLED ist immer noch besser“
in Unterhaltung
Lenovo Legion Go: AMD-Grafiktreiber erhält (endlich) langersehntes Update
in Firmware und Updates
Dkb Header
DKB: Update bringt versteckte Funktionen ans Licht
in Fintech
Wero als neue Zahlungsoption bei BAUR, Quelle und MyTime
in Fintech
Id. Gti Concept Studie
Volkswagen: Der elektrische VW Polo kommt
in Mobilität
Ja Mobil Penny Mobil
ja! mobil und Penny Mobil: Einmal zahlen, ein Jahr nutzen
in Tarife