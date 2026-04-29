BMW iX5 könnte als Elektroauto neue Maßstäbe setzen

BMW hat mit der Einführung der „Neuen Klasse“ begonnen, der iX3 wird bereits an Kunden ausgeliefert, der BMW i3 folgt später in diesem Jahr und der neue BMW i7 wurde vor ein paar Tagen vorgestellt. Mit dem neuen Portfolio an Elektroautos wird wohl auch erstmals ein BMW iX5 kommen und da sind neue Details aufgetaucht.

Eine mutmaßliche Zulassung bei der EPA (Environmental Protection Agency) in den USA deutet auf einen gewaltigen Akku mit 147,8 kWh (brutto) hin. Eine Reichweite gibt es nicht, aber der neue BMW iX3 kommt mit 115 kWh (brutto) und über 800 km daher, mit so einem Akku dürfte dieser neue Elektro-SUV die 1.000 km knacken.

Spätestens mit diesem Schritt wäre der aktuelle BMW iX komplett überflüssig, falls BMW ihn nicht grundlegend überarbeitet. Der BMW iX5 60 xDrive, was wohl die Version zum Start sein wird, kommt übrigens auf 424 kW (576 PS). Und er dürfte 800 Volt nutzen, schnelles Laden mit über 400 kW sind also auch sehr sicher.