Microsoft: Der nächste Xbox-Blockbuster für die PlayStation steht an

| 9 Kommentare
Microsoft ist sehr zufrieden mit den ersten Spielen der Xbox Studios auf anderen Plattformen und vor allem auf der PlayStation 5. Daher geht es schon kommende Woche im Rahmen der Gamescom in die nächste Runde und ein neues Spiel folgt.

Welches Xbox-Spiel landet auf der PlayStation? Das ist unklar, denn XboxEra warf Forza Horizon 5 in den Raum, was Windows Central dementierte. Es wird ein Xbox-Blockbuster sein, aber nicht Forza. Auch Shinobi602 deutete als sehr zuverlässige Quelle an, dass eine Ankündigung kommt, verriet aber ebenfalls keine Details.

Microsoft arbeitet jedenfalls aktiv daran, dass die Nachfrage nach der Xbox weiter einbricht und ich frage mich langsam, ob es das schon mit dieser Generation war und ob sie sich überhaupt wieder erholen wird. Je mehr Spiele auf der PS5 landen, desto mehr werden Spieler dazu greifen. Sony wird sich natürlich darüber freuen.

Nachtrag: Laut Amazon UK (wieder gelöscht) ist es doch Forza Horizon 5 und das Spiel wird am 27. September für die PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.

  1. Noname 👋
    sagt am

    Als jahrelanger playsi jünger muss ich auch mal meinen Senf dazu geben.

    Hatte von Anfang an beide Konsolen und die playsi ist fast immer aus.

    Gründe:
    – Xbox unhörbar (playsi höre ich sehr wohl)
    – Quick Resume (unglaublich nices Feature)
    – Games deutlich billiger im Netz zu finden.
    – Öfter Maus+Tastatur möglich.

    Mit Elite Controller ist das gap zum ps5 Controller auch nicht mehr so groß.

    Just my 2 Cent

  2. Kurt 🔅
    sagt am

    was macht Microsoft denn da? 🤦🏼‍♂️
    is dies der Dank dass Sony sich so vehement gegen die Übernahme von Microsoft gewehrt hat?
    kenne mindestens 50 Leute die sich nur wegen Forza Horizon 5 ne Xbox gekauft haben da sie schon ne Ps5 hatten? und denen bollert man jz so richtig in den Boppes 🤬

    1. Relodvengence 🪴
      sagt am zu Kurt ⇡

      X Box geht der Arsch eben auf grundeis, x Box ist halt nur ein Nischenprodukt mehr nicht

    2. Stevie Wonder 👋
      sagt am zu Kurt ⇡

      Ist doch alles nur vage und unbestätigt. Wieso sollte man sich darüber nun schon empören?

  3. Felix 🔆
    sagt am

    Denke eine neue Xbox kann sich Microsoft sparen, kaufen immer weniger Leute einfach. Maximal einen Handheld, da das sich deutlich von der Playstation unterscheidet. Aber wozu eine Xbox SX2 kaufen, wenn die PS6 dasselbe kann + noch mehr Spiele.

    1. Relodvengence 🪴
      sagt am zu Felix ⇡

      PS und PC sind die Zukunft, x Box ist ein Nischenprodukt mehr nicht

  4. Hazz 💎
    sagt am

    Was ist denn nun der nächste Blockbuster? Steht irgendwie nicht im Artikel!?

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Hazz ⇡

      „Welches Xbox-Spiel landet auf der PlayStation? Das ist unklar“

    2. HaChiSch 👋
      sagt am zu Hazz ⇡

      Ich finde, der Informationsgehalt des Artikels tendiert Richtung Null.
      „X warf in den Raum“
      „Y dementierte“
      „Z deutete an, nannte aber keine Details“
      Die Überschrift weckt Hoffnung auf auf interessante Informationen. Am Ende ist man enttäuscht, dass man den Artikel überhaupt gelesen hat.

