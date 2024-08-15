Microsoft: Der nächste Xbox-Blockbuster für die PlayStation steht an

Microsoft ist sehr zufrieden mit den ersten Spielen der Xbox Studios auf anderen Plattformen und vor allem auf der PlayStation 5. Daher geht es schon kommende Woche im Rahmen der Gamescom in die nächste Runde und ein neues Spiel folgt.

Welches Xbox-Spiel landet auf der PlayStation? Das ist unklar, denn XboxEra warf Forza Horizon 5 in den Raum, was Windows Central dementierte. Es wird ein Xbox-Blockbuster sein, aber nicht Forza. Auch Shinobi602 deutete als sehr zuverlässige Quelle an, dass eine Ankündigung kommt, verriet aber ebenfalls keine Details.

Microsoft arbeitet jedenfalls aktiv daran, dass die Nachfrage nach der Xbox weiter einbricht und ich frage mich langsam, ob es das schon mit dieser Generation war und ob sie sich überhaupt wieder erholen wird. Je mehr Spiele auf der PS5 landen, desto mehr werden Spieler dazu greifen. Sony wird sich natürlich darüber freuen.

Nachtrag: Laut Amazon UK (wieder gelöscht) ist es doch Forza Horizon 5 und das Spiel wird am 27. September für die PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.