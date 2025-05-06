Microsoft spricht jetzt erstmals von „Xbox PC“

Gaming

Die aktuelle Ankündigung von Gears of War sorgte auch für einige Fragezeichen, da Microsoft ein neues Branding bei der Ankündigung nutzte. Man sprach nicht nur von Windows, das neue Spiel wird im Sommer auch für den „Xbox PC“ erscheinen.

Seit dem wird gerätselt, was das genau bedeutet. Die Erklärung dürfte recht simpel sein, vermutlich will Microsoft damit die Xbox-App für PCs hervorheben, denn das Spiel erscheint auch bei Steam. Aber es passt eben auch zu aktuellen Gerüchten.

Das Ende der „normalen“ Xbox

Microsoft soll keine normale Xbox mit der kommenden Konsolengeneration geplant haben, sondern eine Art PC und Handheld, die mit Windows laufen, aber eben sehr stark für Gaming angepasst sind. Quasi ein Xbox PC. Das ist hier nicht gemeint.

Doch man merkt, dass das Branding einheitlicher wird. Xbox ist nicht mehr nur die Konsole, wie vor ein paar Jahren, Xbox ist eine plattformübergreifende Marke. Und zu dieser gehören die PC-App, wie auch Steam als Store und die Sony PlayStation.

