Microsoft: „Wir definieren den Xbox-Fan ganz neu“
Microsoft verfolgt mittlerweile eine Multiplattform-Strategie mit den Xbox-Spielen und es gibt auch keine roten Linien mehr, selbst ein Halo könnte irgendwann auf der PlayStation landen. Darauf wurde auch Satya Nadella letzte Woche angesprochen.
Der Chef von Microsoft wurde gefragt, wie sein Fazit etwa ein Jahr nach der großen Übernahme von Activision Blizzard aussieht und was es mit der neuen Kampagne auf sich hat. Die Antwort ist klar, bei Microsoft möchte man ein neues Xbox-Image.
Wir wollen die Freude am Spielen überallhin mitnehmen. Wir definieren neu, was es bedeutet, ein Xbox-Fan zu sein; es geht darum, Xbox auf all euren Geräten genießen zu können.
Wer schon etwas älter ist und an die Xbox denkt oder wie ich mit der Xbox als Kind aufgewachsen ist, der hat sicher eine Box für den TV im Kopf. Doch diese Zeiten sind vorbei, das sollte mittlerweile auch dem letzten Xbox-Fan mittlerweile klar sein.
Microsoft will eine neue Art von „Xbox-Fan“ gewinnen. Personen, die nicht mehr eine klassische Konsole kaufen, sondern überall ihre Spiele spielen wollen. Und zur Not ist eben auch die PlayStation 5 eine Xbox mit den bekannten Xbox-Spielen.
Das Ende der klassischen Xbox
Das könnte der endgültige Sargnagel für die Xbox als Konsole sein, die sowieso mit einer rückläufigen Nachfrage kämpft. Es mag sein, dass Microsoft eine neue Xbox plant, das glaube ich ihnen, aber wer wird diese dann in ein paar Jahren kaufen?
Wenn in den nächsten Jahren die Xbox-Blockbuster auf der PS5 landen und Sony die eigenen Blockbuster exklusiv verkauft, dann werden Spieler nicht überlegen, dann kaufen sie eine PlayStation. Definiert man so wirklich den neuen „Xbox-Fan“?
Kurzfristig wird das den Umsatz der Gaming-Sparte steigern, da bin ich mir sicher, das ist vermutlich auch der Grund, warum das Management die Entscheidung vor ein paar Monaten getroffen hat, langfristig könnte das aber nach hinten losgehen.
Sony hatte in diesem Jahr nicht viele Exklusiv-Blockbuster für die PS5, aber die Sparte boomte, da der Umsatz mit Drittanbietern boomte. Es geht darum, dass die Konsole bei den Nutzern steht, das Geld verdient man dann später mit den Stores.
Apple und Google verfolgen das gleiche Konzept bei Smartphones, da hat man sich bei Microsoft schon in eine Abhängigkeit begeben und muss auf die Behörden der Welt hoffen, dass sie das Duopol regulieren, soll das auch bei Konsolen so sein?
Keiner mag das Konzept von Exklusivspielen, ich würde am liebsten auch Mario Kart 8 auf der PS5 in 4K mit 60 fps zocken, aber es existiert und es sorgt am Ende für den Verkauf von Konsolen, die dann über die Stores eben den Gewinn einbringen.
Microsoft scheint aber davon überzeugt zu sein, dass man als Publisher und Abo-Anbieter besser aufgestellt ist. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber ich gehe mittlerweile davon aus, dass der finanzielle Druck einfach viel zu groß ist.
Vielleicht hat man sich mit Activision Blizzard übernommen, vielleicht geht es im Moment gar nicht anders, vielleicht war dieser Deal der letzte Fehler, der dafür sorgt, dass die Xbox als Konsole und Plattform in Zukunft deutlich kleiner sein wird.
Hab mich für die PS5 entschieden, weil die nicht so laut ist wie die Series X. Außerdem, ist der Controller bei der PS5 deutlich besser.
Die Series x ist die leiseste Konsole, seit Konsolen gekühlt werden müssen. Keine Ahnung, was du gehört hast. Und es gibt nen Grund, warum so ziemlich alle Controller aussehen, wie xbox controller…
Klar momentan hat die Playstation gewonnnen… aber langfristig mache ich mir eher um Sony Sorgen. Haben sie wirklich die Power mit Microsoft mithalten zu können? Stichworte: AI, Software, Service, Multiplattform etc.
Der Grund, warum ich mir damals eine Series X gekauft habe, war hauptsächlich dem Design und dem Laufwerk sowie dessen Lautstärke bei der Wiedergabe geschuldet. Konnte beide Konsolen bei einem Bekannten erleben und da brüllte die PS5 merklich im direkten Vergleich.
Hinzu kommen die für mich bessere Haptik der Xbox-Controller und ein extrem verlockendes Angebot zu einem Zeitpunkt, wo ich ohnehin auf der Suche nach einem BR-Player war.
Aber rein vom Spiele-Lineup hätte ich eher zur PS5 gegriffen, da hat Sony alles richtig gemacht.
Ich finde schon, dass man diese Strategie fahren kann, aber dann muss man die Titel zeitlich deutlich versetz veröffentlichen. Sony macht es ja nicht anders. Mittlerweile kommen fast alle exklusiven Titel versetzt auf dem PC. Wodurch es für mich keinen Grund zum Kauf einer PS5 gibt, zumal ich auf dem PC deutlich mehr FPS habe und es als angenehmer empfinde, vor einem Bildschirm, als weit weg auf der Couch zu sitzen. Wenn man plattformunabhängig seine Spiele auf jeder Konsole spielen könnte würde ich mich ehrlich gesagt sogar für sie Xbox entscheiden, da sie über die beste Hardware und den deutlich besseren Controller verfügt. Aktuell würde ich mir, aber aus besagten Gründen keine Xbox kaufen. Einzig der Gamepass ist momentan noch ein Alleinstellungsmerkmal.
Klappt bestimmt ähnlich gut wie bei Windows Phone.
Ich würde den Xbox Fan als nicht vorhanden definieren.
Ne aber im erste, liest sich alles wie ein Aprilscherz. Erzähl das jemand von vor 6 Jahren und der lacht sich schlapp.