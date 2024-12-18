PlayStation 6: Sony spricht über „künftige Ambitionen“

Vor ein paar Wochen haben wir erfahren, dass sich Sony schon 2022 für AMD als Partner bei der PlayStation 6 entschieden hat, man bleibt sich also treut. Heute hat man eine zukünftige Zusammenarbeit offiziell bestätigt.

Nicht falsch verstehen, Sony hat heute nicht die PlayStation 6 angekündigt, der Fokus lag auf den Details zur PS5 Pro, aber Sony hat etwas getan, was man bisher noch nie gemacht hat, man sprach über die Zukunft.

Konkrete Details nannte Mark Cerny in seinem „technischen Seminar“ nicht, aber es ging um „künftige Ambitionen“ und gemeinsam mit AMD will man PSSR jetzt vorantreiben. Eine PS6 scheint damit also sehr sicher.