Microsoft spricht über die Zukunft der Xbox

Satya Nadella hat sich diese Woche über mehrere Kanäle zur Zukunft von Microsoft geäußert, sei es bei LinkedIn oder in einem Brief, den man veröffentlicht hat. Und da spielt auch „Gaming“ eine große Rolle, wobei die Xbox in den Hintergrund rückt.

Microsoft will mit Gaming wachsen

Bei LinkedIn erwähnt sie der Chef von Microsoft beispielsweise mit keiner Silbe, der Markenname kommt nur einmal vor, nämlich bei Xbox Cloud Gaming. Das sei jetzt für Microsoft wichtig und damit möchte man neue Spieler auf der Welt gewinnen.

Darüber hinaus bestätigt Satya Nadella auch, dass weitere Spiele für die Konsolen von Sony und Nintendo kommen, im öffentlichen Brief geht es sogar noch weiter und gibt an, dass Microsoft mit Gaming dank neuen Ökosystemen wachsen will.

Die Xbox ist das Herz für Microsoft

Microsoft möchte „so viele Spieler wie möglich erreichen“, darauf liegt der Fokus. Die Xbox wird dort allerdings erwähnt und als „Herz“ des eigenen Ökosystems von Microsoft bezeichnet. Auf die rasch sinkende Nachfrage geht der Chef nicht ein.

Man bekommt den Eindruck, dass Gaming durchaus eine wichtige Rolle für Satya Nadella spielt, aber irgendwie muss man das Geld wieder verdienen, welches man für Activision Blizzard bezahlt hat, mit der Xbox-Hardware funktioniert das nicht.

Microsoft wird zum reinen Publisher

Ich vermute, dass wir diese „neue“ Strategie von Microsoft im kommenden Jahr noch viel deutlicher sehen werden, die Gerüchte sprachen ja auch erst davon, dass bald alle potenziell lukrativen Xbox-Spiele für andere Plattformen kommen sollen.

Microsoft wird zum Publisher bei Gaming, weniger zum Konsolenanbieter. Neue Hardware dürfte diese Strategie in Zukunft ergänzen, vielleicht mit einem offenen Ansatz, bei dem auch Steam und Co. auf einer neuen Xbox zu finden sein werden.

Das Ende der „bekannten“ Xbox

Doch der Fokus hat sich verschoben, Microsoft geht einen anderen Weg als Sony, die mit PS5-Spielen für den PC immerhin etwas offener wurden und einen komplett anderen Weg als Nintendo, die aber mit der Switch gezeigt haben, dass man genau damit (Exklusivspiele) die Hardware verkauft und alle anderen Hersteller übertrifft.

Langfristig könnte ich mir gut vorstellen, dass es Microsoft noch ein paar Jahre mit Hardware versucht, aber dann einen Weg wie bei Smartphones einschlägt und nur noch Software und Dienste bei Gaming anbieten wird. Ich fände es schade, da es gute Konkurrenz benötigt, aber eine große Xbox-Zukunft sehe ich derzeit nicht.

