Microsoft spricht über die Zukunft der Xbox

Das Xbox Showcase ist vorbei und die Spiele bekannt und das Feedback war ganz gut. So richtig überrascht hat uns Microsoft nicht, aber laut Matt Booty von den Xbox Game Studios, hat man auch noch nicht über alle neuen Spiele gesprochen.

2022 war nicht das beste Jahr für die Xbox, aber man ist deutlich selbstbewusster für 2023 und 2024 „geht es erst richtig los“, so Microsoft. Die „Konsole bleibt der Kern des Xbox-Geschäfts“, das hat Phil Spencer diese Woche auch klar betont.

Die neue Xbox Series S mit mehr Speicher ist da ein wichtiger Baustein, denn laut Microsoft lockt diese Version der Xbox neue Nutzer an. Über die Hälfte der Käufer von 2022 (die eine Xbox Series S gekauft haben) hatten vorher noch nie eine Xbox.

Sehen wir bald eine bessere Xbox?

Und wie sieht es mit sowas wie einer Pro-Version der Xbox Series X aus, immerhin wird Sony kommendes Jahr ziemlich sicher eine PlayStation 5 Pro zeigen und bei Starfield sieht man mit 30 fps, dass langsam wieder mehr Power praktisch wäre.

Phil Spencer hat nicht den Eindruck, dass dieser Schritt jetzt nötig sei, das sei nicht das Feedback, welches man sammelt. Klingt so, als ob Microsoft sowas eher nicht für 2024 geplant hat, aber man wird diesen Markt mit Sicherheit gut beobachten.

Sollte Sony wirklich eine PlayStation 5 Pro planen, und das deutet sich sehr sicher an, wird Microsoft womöglich reagieren. Und in der Gerüchteküche hat man ja auch schon gehört, dass Microsoft durchaus etwas potentere Xbox-Hardware testet.

Die Xbox steht laut Microsoft gut dar

Die PlayStation rennt der Xbox zwar gerade wieder etwas davon, aber die Xbox ist laut Microsoft besser denn je aufgestellt. Über 5.000 Spiele sind in Entwicklung und die Xbox lockt mehr Drittanbieter „als jemals zuvor in der Geschichte von Xbox“ an.

Das war 2022 ein kurzer, wenn auch (in meinen Augen) heftiger Dämpfer für die Xbox, was man auch an den Verkaufszahlen sieht, aber man hat den Eindruck, dass Microsoft im Hintergrund dafür gesorgt hat, dass das nicht mehr so krass passiert.

Konkurrenz ist gut und wichtig und es ist schön zu sehen, wie offen Microsoft hier mittlerweile ist. Ich habe auch den Eindruck, dass man gut aufgestellt ist, wobei ich glaube, dass 2023 nicht das große Xbox-Jahr wird, das wird dann eher 2024.

