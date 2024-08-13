Microsoft stellt Paint 3D noch in diesem Jahr ein

Microsoft hat bekannt gegeben, dass man Paint 3D noch in diesem Jahr einstellen möchte, bereits am 4. November war es das mit der App. Dann wird die App aus dem Microsoft Store entfernt und der Support für Paint 3D endet ganz offiziell.

Der Fokus liegt danach auf dem 3D Viewer und der normalen Paint-App, die aber immer besser wird und sogar KI-Funktionen bekommt. Microsoft mistet also etwas aus und falls ihr gerne Paint 3D nutzt, dann wird es jetzt Zeit für eine Alternative.