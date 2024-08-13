Dienste

Microsoft stellt Paint 3D noch in diesem Jahr ein

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Paint 3d

Microsoft hat bekannt gegeben, dass man Paint 3D noch in diesem Jahr einstellen möchte, bereits am 4. November war es das mit der App. Dann wird die App aus dem Microsoft Store entfernt und der Support für Paint 3D endet ganz offiziell.

Der Fokus liegt danach auf dem 3D Viewer und der normalen Paint-App, die aber immer besser wird und sogar KI-Funktionen bekommt. Microsoft mistet also etwas aus und falls ihr gerne Paint 3D nutzt, dann wird es jetzt Zeit für eine Alternative.

Ard Audiothek Ki Stimmanalyse Header

ARD Mediathek: Das Cybermobbing-Kartell – In den Fängen der Hater

Die Problematik des Cyber-Mobbings und der Hass- und Hetzkampagnen im Internet ist keine neue Entwicklung und schon gar nicht nur…

12. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. max 🔱
    sagt am

    Paint 3D war eh ein Abklatsch zu dem normalen Paint und hatte nicht die Chance dagegen. Dazu war das normale Paint zu bewährt.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Dienste / ...
Weitere Neuigkeiten
The Dark Knight: Neues LEGO-Spiel mit Batman kommt 2026
in Gaming
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 Ultra soll ganz neue OLED-Technologie bekommen
in Smartphones
Apple Watch Series 10 Schwarz Header
Apple Watch Series 12 könnte eine große Neuerung mitbringen
in Wearables
Volkswagen Id. Gti Concept
Stellantis greift den VW ID.3 von Volkswagen an
in Mobilität
Indiana Jones And The Great Circle
Nintendo Switch 2 bekommt zwei Xbox-Blockbuster
in Gaming
Der neue Nissan Leaf hat einen ersten Preis
in Mobilität
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.6.2 kommt: Ein neues Update macht sich bereit
in Firmware und OS
Opel zeigt elektrischen Corsa mit 800 PS
in Mobilität
Xiaomi Yu7 2025 Header
Elektroautos von Xiaomi starten 2027 in Europa
in Mobilität
Tesla Model 3 2023 Detail Header
Tesla Model 3: Neues Zubehör beseitigt einen großen Kritikpunkt
in Mobilität