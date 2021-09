Microsoft Surface Duo fällt bei Update-Politik leider durch

Microsoft präsentierte diese Woche voller Stolz die zweite Generation des Surface Duo und gab bekannt, dass diese direkt mit Android 11 ausgeliefert wird. Wie viele Updates wird man bereitstellen? Unklar. Wann kommt Android 12? Auch unklar.

Surface Duo bekommt bald Android 11

Doch was Nutzer der ersten Generation derzeit interessiert: Wann kommt eigentlich Android 11 für das Microsoft Surface Duo? Immerhin wurde das doch für Sommer versprochen und seit zwei Tagen ist Herbst. Das Update soll noch 2021 kommen.

Das ist ehrlich gesagt keine gute Update-Politik bisher gewesen und sie wird noch schlechter. Während viele Android-Hersteller also Android 12 im Winter verteilen, da fängt Microsoft langsam mit Android 11 an. Und das bei einem Smartphone, was über 1500 Euro kostet. Da muss Microsoft wirklich die Prioritäten neu prüfen.

Es ist schön, dass man die Hardware des Surface Duo 2 optimiert und sehr viele Kritikpunkte beseitigt hat, aber wir leben mittlerweile in einer Zeit, in der Geräte für über 1000 Euro zügig die großen Updates bekommen und sich Menschen an drei Jahre bei den Major-Updates gewöhnen – das sollte auch hier der Standard sein.

Android ist noch neu für Microsoft, aber man ist ein Software-Unternehmen und da erwarte ich von solch teuren Smartphones ehrlich gesagt mehr. Mal schauen, ob das mit dem neuen Microsoft Surface Duo 2 besser wird, ich hoffe das wirklich.

