Microsoft Surface für Geschäftskunden: Neues Firmware-Update veröffentlicht

Nachdem Microsoft das September-Firmware-Update für einige Surface-Modelle wie das Surface Studio 2+ aus der Consumer-Kategorie veröffentlicht hat, widmet sich das Unternehmen nun den Modellen, die sich speziell an Geschäftskunden richten – dem Surface Pro 10 für Unternehmen und dem Surface Laptop 6 für Unternehmen.

Für beide Modelle stehen die Release Notes wie gewohnt auf der Support-Website zur Verfügung, wobei die Liste für das Surface Pro 10 deutlich umfangreicher ist:

September 2024 updates: Surface Pro 10 for Business – This update is available for Surface Pro 10 for Business running Windows 10, Version 22H2 or greater.​​​​​​​

Improvements and fixes:

Fixes an issue where keypresses and the touchpad did not function correctly when connected to the device.

Resolves an issue where waking the device from sleep mode required holding the power button instead of a simple tap or key press.

Addresses the concern where the Slim Pen would unexpectedly charge when the device resumed from sleep mode, impacting power consumption.

Resolves a potential issue with audio crackling during Teams calls.

Mitigates the issue where the Caps Lock LED does not indicate ON/OFF status, despite the key functioning properly.

Resolves the issue where double letters were being dropped when typing quickly.

September 2024 updates: Surface Laptop 6 for Business – The following update is available for Surface Laptop 6 for Business running Windows 10, Version 22H2 or greater.

Improvements and fixes: