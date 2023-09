Der größte Xbox-Leak der Geschichte: Wie konnte das passieren?

Die gestrigen Dokumente von Microsoft, die sehr viele Details zu Strategie für die Xbox der kommenden Jahre (bis 2030) beinhalteten, sind der größte Leak, den es in der Geschichte der Xbox gab. Wir kennen die neue Xbox für 2024, wissen, dass 2028 eine ganz neue Xbox kommt und die Bethesda-Roadmap ist auch online.

Doch die mögliche Nintendo-Übernahme wurde in meiner Bubble am häufigsten und härtesten diskutiert, denn die Mail von Phil Spencer aus dem Sommer 2020 zeigt, mit welcher „Aggressivität“ man bei Microsoft bei den Übernahmen vorgeht.

Es wird oft gescherzt, dass man die Branche aufkaufen möchte, aber weit ist man davon nicht entfernt. Immerhin sieht man in der Roadmap auch, dass das Ziel, die neue Nummer 1 ab 2030 zu sein, klar ist. Doch wie kam es zu diesem großen Leak?

Richterin Jacqueline Scott Corley hat mittlerweile bestätigt, dass Microsoft diese Dokumente versehentlich hochgeladen hat und auch bei Bloomberg hat man von einer internen Quelle gehört, dass der Fehler bei Microsoft liegt. Phil Spencer hat sich bereits bei X geäußert und es gibt auch ein internes Statement zur Lage.

Also, die Informationen sind alle echt, das ist mittlerweile klar. Aber der Plan ist hier und da veraltet, so Phil Spencer. Wobei ich davon ausgehe, dass der Plan für 2024 und die Mid-Gen-Xbox steht, der Plan für die neue Generation ist sicher flexibel.

Team,

Heute wurden mehrere Dokumente, die im Rahmen des Gerichtsverfahrens im Zusammenhang mit unserer geplanten Übernahme von Activision Blizzard eingereicht wurden, versehentlich offengelegt. Ich weiß, dass dies enttäuschend ist, auch wenn viele der Dokumente weit über ein Jahr alt sind und sich unsere Pläne weiterentwickelt haben.

Ich weiß auch, dass wir alle die Vertraulichkeit unserer Pläne und der Informationen unserer Partner sehr ernst nehmen. Mit diesem Leck sind wir dieser Erwartung offensichtlich nicht gerecht geworden. Wir werden aus diesem Vorfall lernen und uns in Zukunft verbessern. Wir alle stecken unglaublich viel Leidenschaft und Energie in unsere Arbeit, und wir wollen nicht, dass diese harte Arbeit auf diese Weise mit der Gemeinschaft geteilt wird. Abgesehen davon gibt es noch so viel mehr, worauf wir uns freuen können, und wenn wir so weit sind, werden wir die wirklichen Pläne mit unseren Spielern teilen.

Abschließend möchte ich sagen, dass ich all die Arbeit zu schätzen weiß, die ihr in das Team Xbox steckt, um unsere Spieler zu überraschen und zu erfreuen. In den kommenden Tagen und Wochen sollten wir uns auf das konzentrieren, was wir kontrollieren können: die Fortsetzung des unglaublichen Erfolgs von Starfield, die bevorstehende Veröffentlichung des unglaublichen und zugänglichen Forza Motorsport und die weitere Entwicklung von Spielen, Diensten und Geräten, die Millionen von Spielern genießen können.

Phil