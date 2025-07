Microsoft will wissen, warum viele Entwickler die Xbox ignorieren

Die PlayStation verkauft sich auch in dieser Generation deutlich besser als die Xbox und ein wichtiger Grund sind die Spiele. Eine Konsole kauft man selten, weil sie eine gute Hardware hat, sondern weil es die (exklusiven) Spiele gibt, die man möchte.

Doch mittlerweile machen viele Entwickler einen Bogen um die Xbox oder bringen ihr Spiel deutlich später auf die Plattform. Baldur’s Gate 3 war letztes Jahr als Spiel des Jahres ein populäres Beispiel und in diesem Jahr ist es Black Myth: Wukong.

Es gibt weitere Beispiele und daher möchte Microsoft jetzt direkt von Entwicklern wissen, warum das so ist. Und was Microsoft tun kann, damit sich das ändert. Die Entwickler (und an der Entwicklung beteiligte Menschen) sollen ganz ehrlich sein.

Xbox: Es fehlen exklusive Spiele

Ich hätte da eine ganz simple Antwort: Exklusivspiele. Eine Konsole verkauft man mit exklusiven Spielen, was Sony und Nintendo bei dieser Generation mal wieder eindrucksvoll beweisen. Davon gibt es bei der Xbox Series X und S viel zu wenige.

Und es hilft auch nicht, dass Microsoft die Spiele auf andere Plattformen bringt, damit sinkt die Nachfrage nach der Xbox nur weiter. Am Ende ist es ganz simpel für Entwickler, denn sie wählen die Plattform, welche die meisten Menschen nutzen.

Die Switch ist da ein sehr gutes Beispiel, denn trotz miserabler Hardware gibt es viele bekannte Spiele, die dafür angepasst wurden, da Nintendo mit exklusiven Spielen dafür gesorgt hat, dass sich die Konsole über 140 Millionen Mal verkauft.

Xbox: Viel mehr Konsolen verkaufen

Bevor Microsoft also Entwicklertools optimiert, müsste man schauen, dass man mehr Einheiten der Xbox verkauft. Dann kommen die Entwickler schon von alleine. Das hat man bei Microsoft damals eigentlich schon mit Windows Phone gelernt.

Klar, die Entwicklertools müssen auch passen und man könnte noch die schwache Xbox Series S als Kritikpunkt bei dieser Generation erwähnen, aber der Grund für Entwickler ist am Ende ganz simpel. Sie wollen die beste Reichweite für Spiele.

Sollte Microsoft an der aktuellen Strategie festhalten und die Nachfrage nach der Xbox-Hardware weiter sinken, was seit bald zwei Jahren der Fall ist, dann wird sich nicht viel ändern. Nur Microsoft hat also einen Einfluss auf die Zukunft der Xbox.

