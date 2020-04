MIUI 12: Xiaomi bringt Dark Mode 2.0

Xiaomi wird kommende Woche eine neue Version von MIUI ankündigen, MIUI 12 steht auf dem Plan. Das Android-Update wird am 27. April in China gezeigt und dann sicher in den kommenden Monaten in Deutschland verfügbar sein.

Mit dabei ist ein Dark Mode 2.0, so Xiaomi. Dieser dunkelt unter anderem das Wallpaper auf Wunsch ab und reduziert die Helligkeit bei heller Schrift (damit man sie besser lesen kann). Xiaomi nutzt dafür auch den Helligkeitssensor in den Smartphones für eine automatische Anpassung an das Umgebungslicht.

Xiaomi MIUI 12: Weitere Details erwartet

Der neue Dark Mode für MIUI 12 ist nur eine von vielen Neuerungen, die Xiaomi für das große Update geplant hat. MIUI ist unabhängig von Android, Version 12 wird also vermutlich noch vor Android 11 und für aktuelle Modelle mit Android 10 kommen. Ich vermute, dass es aber zunächst in China losgeht.

Xiaomi ist dafür bekannt, dass man neue Features gerne mal vor der eigentlichen Ankündigung über Weibo (wie in diesem Fall) nennt. Ich rechne also im Laufe der Woche mit weiteren Details bezüglich MIUI 12. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten und die Neuerungen immer mal wieder zusammenfassen.

