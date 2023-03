Mobilität im Wandel der Zeit: FREE NOW und Stripe setzen auf smarte Zahlungsabwicklung

Der Zahlungsabwickler Stripe wird strategischer Zahlungspartner von FREE NOW. Stripe wird demnach den Großteil aller Zahlungstransaktionen von FREE NOW in Deutschland, Irland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Polen, Portugal, Österreich und Griechenland abwickeln.

Ziel der Partnerschaft ist es, die Genehmigungsraten zu verbessern, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das bedeutet, dass bei der Nutzung der Zahlungsdienste von Stripe für FREE NOW eine höhere Genehmigungsrate für Zahlungen angestrebt wird, um Zahlungsprobleme und -verzögerungen zu minimieren.

Die Multimobilitäts-App FREE NOW wird derzeit von über 56 Millionen Nutzern genutzt wird, um E-Bikes, E-Scooter, Taxis und Privatwagen in einer App zu buchen. Sie wird von einem Joint Venture der BMW Group und Mercedes-Benz Mobility betrieben und ist in über 170 Städten verfügbar.

Um die länderübergreifende Nutzung von FREE NOW mit nur einer Anmeldung zu ermöglichen, wird der Dienst „Connect“, Stripes Zahlungslösung für Plattformen und Marketplaces, einsetzen.

Consorsbank: Zinserhöhung beim Tagesgeld Die Consorsbank hat eine neue Tagesgeld-Aktion gestartet. Ab sofort hat man den Zins des Consorsbank Tagesgeld Produkts von bisher 2,1 % auf 2,4 % Zinsen p.a. für Neukunden erhöht. Der […]28. März 2023 JETZT LESEN →

-->