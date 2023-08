Monster Hunter Now: Niantic hofft auf neuen AR-Hit im September

Niantic muss mittlerweile einsehen, dass Pokémon Go keinen AR-Hype bei Spielen ausgelöst hat, sondern eine Ausnahme bleibt. In den letzten Jahren hat man es mit Harry Potter und Co. versucht, aber so ziemlich alle Projekte sind gescheitert.

Daher setzt Niantic jetzt wieder voll auf Pokémon Go, will die Hoffnung für weitere und erfolgreiche AR-Spiele aber nicht aufgeben. Viele Projekte wurden eingestellt und Mitarbeiter entlassen, doch Monster Hunter Now bekommt bald eine Chance.

Am 14. September geht es los, das Spiel wurde bereits vor ein paar Monaten für den Herbst angekündigt. Was mich wundert, klar, man benötigte noch Zeit, aber der Herbst und der darauffolgende Winter sind nicht der beste Zeitpunkt, um ein AR-Spiel zu starten, das Frühjahr mit dem Sommer wären da besser geeignet.

Schauen wir mal, falls euch Monster Hunter Now aber zusagt, dann könnt ihr euch bereits im Google Play Store für die Android-Version und im Apple App Store für die iOS-Version anmelden. Ich will nicht zu pessimistisch sein, aber ich glaube nicht, dass dieses Projekt einen anderen Weg als Harry Potter und Co. einschlagen wird.

