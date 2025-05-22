Mozilla stellt Pocket offiziell ein

Pocket ist ein Dienst, der einem das Speichern von Inhalten im Web ermöglicht und eine der ersten Apps, die ich bei neuen Smartphones installiere. Daher trifft mich das Aus im Oktober, welches Mozilla heute bestätigt hat.

Genau genommen war es das schon ab dem 8. Juli, man kann aber noch bis zum 8. Oktober auf seine Daten zugreifen. Schade, aber leider kein Dienst für die breite Masse, Später-Lesen-Dienste haben es immer schwer.