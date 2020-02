MWC 2020: Samsung wohl mit weniger Präsenz vor Ort

Die ersten Unternehmen haben sich bereits vom Mobile World Congress 2020 zurückgezogen und werden nicht am Event teilnehmen. Die Zahl nimmt zu, hält sich bisher aber noch in Grenzen. Die Veranstalter wollen die Messe in Barcelona weiterhin abhalten, allerdings die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen.

Grund ist der Coronavirus, der nun auch Samsung zum Nachdenken bewegt hat. Bisher hat man sich noch nicht öffentlich geäußert, aber Cnet hat erfahren, dass intern bereits erste Mitarbeiter abgesagt haben und Samsung in diesem Jahr weniger Präsenz zeigen wird. Aber man nimmt daran teil.

Derzeit ist noch unklar, wie der Auftritt von Samsung vor Ort nun aussehen wird, aber da man kommende Woche ein eigenes Unpacked-Event abhält, wäre eine eigene Keynote in Barcelona nicht zwingend nötig. Die Pläne können sich jederzeit ändern, so die Quelle von Cnet. Gut möglich, dass sich Samsung im Laufe der Woche dazu äußern wird, wir werden das natürlich beobachten.

Samsung Galaxy S20: Die Details zum Lineup

