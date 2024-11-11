Fintech

N26 Bank senkt die Zinsen

Aufgrund der letzten Zinsänderungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Bank N26 beschlossen, die Zinssätze für ihre seit letztem Jahr verfügbaren Tagesgeldkonten erneut zu senken.

Ab dem 8. Januar 2025 werden die Zinssätze der N26 Tagesgeldkonten angepasst. N26 Metal Kunden erhalten künftig einen Zinssatz von 2,5 % p. a., während N26 You Nutzer 1,3 % p. a. und N26 Smart- und Standard-Nutzer nur noch 1,0 % p. a. bekommen. Wer seine Mitgliedschaft vor dem 8. Januar 2025 ändert, bekommt sofort den neuen Zinssatz verpasst.

Generell fallen die Zinssenkungen bei N26 erneut stärker aus als bei der Konkurrenz. Von daher gibt es meines Erachtens, gerade als Nutzer eines kostenfreien Kontomodells, keinen Grund das Tagesgeldangebot bei N26 zu nutzen.

Einlagen bei N26, einschließlich des Tagesgeldkontos, sind durch die deutsche Einlagensicherung bis zu 100.000 € pro Kunden geschützt. Inhabern von N26 Business-Konten steht das N26 Tagesgeldkonto weiterhin nicht zur Verfügung.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.


  1. Mat 🌟
    sagt am

    Versuche seit Monaten mein N26 Smart zu kündigen, der Chat macht leider nix und der Button in der App leitet zur Website (welche zum Chat verweist).

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Mat ⇡

      Das überrascht mich nicht. N26 ist nur noch ein Schatten seiner selbst.

      Antworten

