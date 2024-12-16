N26 erweitert sein Investmentangebot auf über 1.000 Aktien

Die Bank N26 hat ihr Investmentangebot erneut erweitert und bietet nun Zugang zu mehr als 1.000 Aktien und über 300 ETFs über die N26-App.

Die Erweiterung umfasst mehr als 500 zusätzliche Aktien und ist Teil des Ausbaus des Portfolios der digitalen Bank. Die neuen Aktien stehen für berechtigte Kunden in zahlreichen europäischen Ländern zur Verfügung, darunter Deutschland, Österreich, Frankreich und viele weitere. Gleichzeitig bleibt das Produkt mit einem niedrigen Einstiegsbetrag von 1 € und einer günstigen Gebührenstruktur interessant.

Um das steigende Interesse an Investitionen zu unterstützen, startet N26 eine Sonderaktion für Neukunden. Wer bis zum 6. Januar 2025 ein N26-Konto eröffnet, kann sich 10 Prozent des Kartenumsatzes in Form von Investitionen in zufällig ausgewählte, beliebte Aktien und ETFs zurückerstatten lassen. Der maximale Betrag liegt bei 100 € pro Kunde.

